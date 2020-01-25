"Astsubayım" diyerek dolandırmaya çalıştılar - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 'Astsubayım' diyerek dolandırmaya çalıştılar - Son Dakika

"Astsubayım" diyerek dolandırmaya çalıştılar

6 saat önce

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde telefonda kendilerini astsubay olarak tanıtıp aradıkları kişileri dolandırmaya çalışan şahısların yakalanması için jandarma çalışma başlattı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde telefonda kendilerini astsubay olarak tanıtıp aradıkları kişileri dolandırmaya çalışan şahısların yakalanması için jandarma çalışma başlattı.


Alınan bilgiye göre, Muratlı'nın kırsal mahallelerinde telefonla aradıkları kişilere "Alo ben Muratlı Jandarma'dan Ali Astsubay" deyip, 'Banka hesabın var mı? Ne kadar paran var? Ruhsatlı silahın var mı?' gibi sorular soran şahısların yakalanması için jandarma harekete geçti. Aradıkları şahısları 'Adın FETÖ'ye karıştı' diyerek korkutmaya çalıştığı belirlenen şahısların yakalanması için çalışma başlatılırken, yetkililer ilçe sakinlerine telefonla kendilerinden para isteyenlere karşı inanmaları yönünde uyarı yapıldı. - TEKİRDAĞ

Jandarma, Muratlı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 05:19 Kaynak: İHA
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