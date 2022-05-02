ASTSUBAYIN EŞİ ADINA AÇTIĞI RÖLYEF SERGİSİ KANSER HASTALARINA UMUT OLDU - Son Dakika
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ASTSUBAYIN EŞİ ADINA AÇTIĞI RÖLYEF SERGİSİ KANSER HASTALARINA UMUT OLDU

02.05.2022 12:37

SİVAS İl Jandarma Komutanlığı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) Tim Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Yıldıray Şahin (43), 2018'de meme kanseri nedeniyle kaybettiği eşi Baldaş Şahin'in (37) ardından merak saldığı rölyef sanatında sergi açtı.

SİVAS İl Jandarma Komutanlığı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) Tim Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Yıldıray Şahin (43), 2018'de meme kanseri nedeniyle kaybettiği eşi Baldaş Şahin'in (37) ardından merak saldığı rölyef sanatında sergi açtı. 'Baldaş' adıyla açılan sergideki rölyeflerin satışından elde edilen gelir kentteki kanser hastalarının tedavisi için kullanılmaya başlandı.

HAYDİ Tim Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Yıldıray Şahin, 2000 yılında tanıştığı Baldaş Şahin ile evlendi. 2013'te meme kanseri teşhisi koyulan Baldaş Şahin, 2018'de hayatını kaybetti. Eşinin 5 yıl süren kanserle mücadelesini kaybetmesiyle yaşadığı stresten uzaklaşmak için rölyefe başlayan 1 çocuk babası Şahin, zamanla kendisini geliştirip, birçok eser ortaya çıkardı. Şahin, evinde ve özellikle hafta sonları boş zamanlarında İl Jandarma Komutanlığı içinde oluşturduğu alanda çalıştı. Çalışmalarını değerlendirmek isteyen Şahin, sergi açmaya karar verdi. Şahin'in eşinin adıyla '1-7 Nisan Kanser Haftası' kapsamında 7 Nisan'da açtığı sergideki rölyeflerin satışından elde ettiği geliri, kanser hastalarının tedavisi için bağışladı. Kanser hastaları için elde edilen yaklaşık 25 bin liralık destekle birlikte Şahin, Masum Umutlar isimli gönüllü dernek ile birlikte kanser hastalarını ziyaret etti. Hastalara gül dağıtılarak dinlendirici olacağı düşünülen ney enstrümanı dinletildi.

'YÜKLERİ ÇOK AĞIR'

Tabloların tamamının satıldığını söyleyen Şahin, "Açılan sergimizin sonucunda elde edilen gelirleri bur ada dağıtacağız. Başta il protokolü olmak üzere herkes kendi hastaları kendi dertleri gibi davrandı. Buralara gelmemizin parçaları onlar. Rahmetli eşim için yapılan bir sergiydi. Buradan yaklaşık 25 bin lira gelir elde edildi. Buradaki hastalarımıza bu miktarı dağıtmaya başladık. Doktorlarımız ve hemşirelerimiz çok destek oluyor ve hastalarımız içinde ellerinden geleni yapıyorlar. Allah burada çalışanlarımıza, hastalarımıza ve hasta yakınlarımıza yardım etsin. Yükleri çok ağır. Hastalarımızı ve hasta yakınlarımızı da ziyaret ettik, gül dağıttık, ney dinlediler. Mutlu oldular. Bir nebze de bunu yapabilmiş olmak benim ve arkadaşlarımın adına mutluluk verici" dedi. Hasta ve yakınları ise bu ziyaretin kendilerini çok mutlu ettiklerini belirterek teşekkür etti.

Görünü Dökümü

-Astsubayın hastaları ziyareti

-Gül dağıtımı

-Ney dinletisi

-Yıldıray Şahin röportaj

-Hastalarla röportaj

-Genel Detay

Haber-Kamera: Arife Defne ARSLAN/SİVAS, (DHA)

ASTSUBAYIN EŞİ ADINA AÇTIĞI RÖLYEF SERGİSİ KANSER HASTALARINA UMUT OLDU
ASTSUBAYIN EŞİ ADINA AÇTIĞI RÖLYEF SERGİSİ KANSER HASTALARINA UMUT OLDU
ASTSUBAYIN EŞİ ADINA AÇTIĞI RÖLYEF SERGİSİ KANSER HASTALARINA UMUT OLDU
ASTSUBAYIN EŞİ ADINA AÇTIĞI RÖLYEF SERGİSİ KANSER HASTALARINA UMUT OLDU

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'Mevsim geçişlerinde astım krizlerine dikkat edin' 'Mevsim geçişlerinde astım krizlerine dikkat edin'

İl Jandarma Komutanlığı, Astsubay, Kanser, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ASTSUBAYIN EŞİ ADINA AÇTIĞI RÖLYEF SERGİSİ KANSER HASTALARINA UMUT OLDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: ASTSUBAYIN EŞİ ADINA AÇTIĞI RÖLYEF SERGİSİ KANSER HASTALARINA UMUT OLDU - Son Dakika
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