Üye Girişi
Astsubayların mezuniyet sevinci - Son Dakika

Astsubayların mezuniyet sevinci

31.08.2021 17:54
Astsubayların mezuniyet sevinci, System.String[]

Milli Savunma Üniversitesi Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulunda mezuniyet töreni gerçekleşti.

Milli Savunma Üniversitesi Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulunda mezuniyet töreni gerçekleşti.

Milli Savunma Üniversitesi Balıkesir Kara Astsubay Meslek Yüksekokulundan mezun olan öğrenciler düzenlenen törenle diplomalarını aldı. Okulun yerleşkesinde gerçekleşen törende 18'i denizci bin 15 astsubay çavuş mezun oldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı sonrasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın mesajı okundu. Ardından Okul Komutanı Topçu Albay Yüksel Kolcu, dönem birincisi Astsubay Çavuş Ziya Selçuk Ceran ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu birer konuşma yaptılar.

Mezun olan öğrencilere seslenen Afyoncu, "Sizlere 3 tavsiyem var: Birincisi, hayatınız boyunca anne ve babanızın hayır duasını alın. Annesinin hayır duasını almayan evlattan ne kendisine, ne millete, ne insanlığa fayda gelir. İkincisi, her zaman Türk milletinin ve onun seçilmiş isimlerinin emrinde olun. Üçüncüsü de her zaman dünyanın en temiz ve şerefli olan Türk milletine hizmet edin. Ben her zaman bu milletin bir ferdi olmaktan gurur duydum, son nefesime kadar da gurur duyacağım" dedi.

Konuşmaların ardından dönem birincisi Astsubay Çavuş Ziya Selçuk Ceran'a diploması Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Musa Avsever tarafından verilirken, dereceye giren diğer öğrencilere de diplomaları protokol tarafından takdim edildi. Okulun sancağının devir teslim töreni sonrası mezun olan Astsubay Çavuşlar, hep bir ağızdan Kara Kuvvetleri Astsubay Meslek Yüksek Okulu Marşını söyledi.

Tören sonrası mezun öğrenciler aileleri ile hasret giderdi.

Törene Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Musa Avsever, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Garnizon Komutan Vekili Bakım Albay Tayfun Türkoğlu, askeri erkan ve mezun olan astsubayların aileleri katıldı. - BALIKESİR

Astsubayların mezuniyet sevinci
Astsubayların mezuniyet sevinci
Astsubayların mezuniyet sevinci
Astsubayların mezuniyet sevinci
Astsubayların mezuniyet sevinci
Astsubayların mezuniyet sevinci
Astsubayların mezuniyet sevinci
Astsubayların mezuniyet sevinci

Milli Savunma Üniversitesi, Balıkesir, Astsubay, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Astsubayların mezuniyet sevinci - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yataktan pozunu paylaştı! Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel de koronaya yakalandı 17:52 Yataktan pozunu paylaştı! Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel de koronaya yakalandı Çankırı Valisi Abdullah Ayaz: 17:40 Çankırı Valisi Abdullah Ayaz: "Son 1 haftada kentte koronavirüsten 12 kişi vefat etti Büyükşen cinayetinde yeni detay! Tutuklu Afgan uyruklu Abdülhamid Uzbek, cinayet esnasında başka yerdeymiş 17:32 Büyükşen cinayetinde yeni detay! Tutuklu Afgan uyruklu Abdülhamid Uzbek, cinayet esnasında başka yerdeymiş
Poliklinik önünde ambulans bekleyen kalp hastası kadının ölümüne soruşturma 17:20 Poliklinik önünde ambulans bekleyen kalp hastası kadının ölümüne soruşturma Başından yaralanan kadın, poliklinik önünde ambulans beklerken hayatını kaybetti 17:06 Başından yaralanan kadın, poliklinik önünde ambulans beklerken hayatını kaybetti İçinde ukde kaldı! Usta oyuncu Ferhan Şensoy, oynamak istediği oyunu oynayamadan vefat etti 16:40 İçinde ukde kaldı! Usta oyuncu Ferhan Şensoy, oynamak istediği oyunu oynayamadan vefat etti
Eğlence mekanının tuvaletinde şiddet gördü, husumetlilerini kapıya çağırıp kurşun yağmuruna tuttu 16:04 Eğlence mekanının tuvaletinde şiddet gördü, husumetlilerini kapıya çağırıp kurşun yağmuruna tuttu Nike, çalışanlarına pandeminin sebep olduğu stresi azaltmak için 15:53 Nike, çalışanlarına pandeminin sebep olduğu stresi azaltmak için "kafa izni" verdi

Son Dakika Haberleri
17:40 Çankırı Valisi Abdullah Ayaz: "Son 1 haftada kentte koronavirüsten 12 kişi vefat etti
17:35 Avusturya Wels Mahkemesi, Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iadesine karar verdi
17:31 Büyükşen cinayetinde yeni detay! Tutuklu Afgan uyruklu Abdülhamid Uzbek, cinayet esnasında başka yerdeymiş
17:28 Standart altının kilogram fiyatı 481 bin liradan tamamladı
17:27 Minibüste maske takmadığı için ceza yiyen kadın, bu sefer de İETT otobüsünde ortaya çıktı
17:08 CHP Gençlik Kolları Başkanı Şafak Duman, 4. kattan düşerek yaşamını yitirdi
16:56 Halil Dervişoğlu, Brentford ile 1 milyon euro kiralama bedeli ücretinde el sıkışıldı.
16:39 İçinde ukde kaldı! Usta oyuncu Ferhan Şensoy, oynamak istediği oyunu oynayamadan vefat etti
16:37 Son dakika! Belçika ekibi Antwerp, Frey ve Samatta'dan sonra Zanka'yı da kadrosuna dahil etti
16:15 Siyah-Beyazlılar, geçen sezon kiralık oynayan Montero'nun bonservisinin yüzde 50'sini aldı
Cem Uzan, eski TMSF Başkanı ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 4 ay hapis istemiyle yargılanacak Cem Uzan, eski TMSF Başkanı ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 4 ay hapis istemiyle yargılanacak         
17:57
Bir bomba da Kartal'dan! Beşiktaş, Gedson Fernandes transferinde sona geldi Bir bomba da Kartal'dan! Beşiktaş, Gedson Fernandes transferinde sona geldi         
17:52
Avusturya Wels Mahkemesi, Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iadesine karar verdi Avusturya Wels Mahkemesi, Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iadesine karar verdi         
17:36
Minibüste maske takmadığı için ceza yiyen kadın, bu sefer de İETT otobüsünde ortaya çıktı Minibüste maske takmadığı için ceza yiyen kadın, bu sefer de İETT otobüsünde ortaya çıktı         
17:27
21 yaşındaki genç, 21 yaşındaki genç, "Yavaş git" uyarısı yapan kişiye kurşun yağdırdı         
17:14
Halil Dervişoğlu, Brentford ile 1 milyon euro kiralama bedeli ücretinde el sıkışıldı. Halil Dervişoğlu, Brentford ile 1 milyon euro kiralama bedeli ücretinde el sıkışıldı.         
16:56
Son dakika! Belçika ekibi Antwerp, Frey ve Samatta'dan sonra Zanka'yı da kadrosuna dahil etti Son dakika! Belçika ekibi Antwerp, Frey ve Samatta'dan sonra Zanka'yı da kadrosuna dahil etti         
16:37
Devlet Bahçeli'den Müge Anlı'ya övgü dolu sözler: Programınız, sosyal sorumluluk bilincinin en güzel örneklerinden biri Devlet Bahçeli'den Müge Anlı'ya övgü dolu sözler: Programınız, sosyal sorumluluk bilincinin en güzel örneklerinden biri         
15:55
MasterChef Murat yeni bir skandalla gündemde! Polis ve jandarmaya hakaretler yağdırdı MasterChef Murat yeni bir skandalla gündemde! Polis ve jandarmaya hakaretler yağdırdı         
15:52
Afganistan'dan gelen video kafa karışıklığı yarattı! Usame bin Ladin'e yakın olan ismin ABD tarafından öldürüldüğü söylenmişti Afganistan'dan gelen video kafa karışıklığı yarattı! Usame bin Ladin'e yakın olan ismin ABD tarafından öldürüldüğü söylenmişti         
15:44
45 bin lira teklif ettiler satmadı! İlk sahibi, 46 yaşındaki 'Hacı Murat'a gözü gibi bakıyor 45 bin lira teklif ettiler satmadı! İlk sahibi, 46 yaşındaki 'Hacı Murat'a gözü gibi bakıyor         
15:23
Mangal yasağı tavuk fiyatlarını düşürdü Mangal yasağı tavuk fiyatlarını düşürdü         
15:18
Dereden gelen kötü kokulara vantilatörlü önlemde yaramadı Dereden gelen kötü kokulara vantilatörlü önlemde yaramadı         
15:06
Son dakika... Eşini leğende boğan cani koca tutuklandı! İlk sorgusunda, sık sık kavga ettiklerini söylemiş Son dakika... Eşini leğende boğan cani koca tutuklandı! İlk sorgusunda, sık sık kavga ettiklerini söylemiş         
14:06
Son dakika! Birleşmiş Milletler açıkladı: Dünya üzerinde kurşunlu benzin kullanan ülke kalmadı Son dakika! Birleşmiş Milletler açıkladı: Dünya üzerinde kurşunlu benzin kullanan ülke kalmadı         
12:03
Ünlü tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, damar hastalıkları ve solunum yetersizliği sebebiyle hayatını kaybetti Ünlü tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, damar hastalıkları ve solunum yetersizliği sebebiyle hayatını kaybetti         
11:28
GTA hayranı Almanya'da canlı yayını bastı! GTA hayranı Almanya'da canlı yayını bastı!         
09:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2021 18:05:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Astsubayların mezuniyet sevinci - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement