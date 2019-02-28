Astuder İstişare Toplantısı Yaptı

Kayseri'de sağlık turizminin gelişmesine yönelik çalışma yürüten Anadolu Sağlık Turizm Derneği (ASTUDER), istişare toplantısı yaptı.

Kayseri'de sağlık turizminin gelişmesine yönelik çalışma yürüten Anadolu Sağlık Turizm Derneği (ASTUDER), istişare toplantısı yaptı.



İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ASTUDER'in kentteki sağlık turizminin gelişmesine öncülük etmek amacıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ ev sahipliğinde gerçekleştirdiği toplantıya dernek yetkilileri, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.



İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, toplantıda yaptığı konuşmada Kayseri'nin sağlık üssü olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:



"Kayseri'nin sağlık turizminde de ilerlemesi adına gerek kamu gerekse özel sağlık kurumlarımız kendi payına düşeni yapacaklardır. Sağlık turizminde öncelikli hedef grubumuz gurbetçilerimiz olmalıdır. Kamu olarak Kayseri Şehir Hastanesinin Sağlık Turizmi Yetki Belgesi almasıyla bu yolda ciddi bir adım atmış olduk. Sağlık turizmini nasıl geliştireceğimiz ve ne tür projeleri hayata geçirmemiz gerektiği konularına yoğunlaşmamız gerekmektedir."

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