Son Dakika Haberleri: ASÜ'de embriyo transferinin ilk buzağısı dünyaya geldi
Son Dakika Güncel ASÜ'de embriyo transferinin ilk buzağısı dünyaya geldi

ASÜ'de embriyo transferinin ilk buzağısı dünyaya geldi

32 dakika önce

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Veteriner Fakültesi tarafından, 2018 yılının Aralık ayında gerçekleştirilen embriyo transferi uygulamasının ardından ilk yavru dünyaya geldi.

ASÜ'de embriyo transferinin ilk buzağısı dünyaya geldi, System.String[]

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Veteriner Fakültesi tarafından, 2018 yılının Aralık ayında gerçekleştirilen embriyo transferi uygulamasının ardından ilk yavru dünyaya geldi.


Aksaray'da ilk kez ASÜ'de uygulanan embriyo transferi ile et ve süt noktasında yüksek verimli hayvanların elde edilmesi planlanıyor. Çalışma kapsamındaki yapılan ilk uygulamanın ardından ilk buzağı da dünyaya geldi. Son derece sağlıklı ve olağan ağırlıkta dünyaya gelen buzağı, uygulanan projenin başarısını da ortaya koydu. Proje kapsamında, 60 simental ırkı donörden elde edilen 300 embriyonun uygulamasının da yapıldığı, süreç içerisinde yeni buzağıların da dünyaya geleceği belirtildi.


Projeyi ASÜ Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Tahir Karaşahin, Dr. Öğr. Üyesi Şükrü Dursun, Dr. Öğr. Üyesi Caner Öztürk, Dr. Öğr. Üyesi Gaye Bulut ve Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Erdem yürütüyor. - AKSARAY

Aksaray Üniversitesi, Aksaray, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 01:36 Kaynak: İHA
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