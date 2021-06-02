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ASÜ'de her iki kişiden biri aktif bisiklet kullanıcısı - Son Dakika

ASÜ'de her iki kişiden biri aktif bisiklet kullanıcısı

02.06.2021 15:01
ASÜ'de her iki kişiden biri aktif bisiklet kullanıcısı, System.String[]

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, kampüste aktif bisiklet kullanıcısı sayısının 10 bin 200'e ulaştığını ve yaklaşık olarak her iki kişiden birinin ulaşım için bisikleti tercih ettiğini söyledi.

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, kampüste aktif bisiklet kullanıcısı sayısının 10 bin 200'e ulaştığını ve yaklaşık olarak her iki kişiden birinin ulaşım için bisikleti tercih ettiğini söyledi.

Dünya Bisiklet Günü münasebetiyle bir açıklama yapan ASÜ Rektörü, çevreci ve sağlıklı ulaşım aracı olan bisikletin kullanımını yaygınlaştırmaya ve bunun için gerekli olan altyapı çalışmalarını güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti. Halihazırda kampüste 8 adet Akıllı Bisiklet İstasyonu bulunduğunu ve bu istasyonlarda kullanıma hazır 250 adet bisikletin yer aldığını dile getiren Prof. Şahin, öğrenciler başta olmak üzere kayıtlı tüm kullanıcıların diledikleri anda bisikletlerle ulaşım sağlayabildiğine dikkat çekti. Kampüs içi trafiğin aktığı tüm güzergahlarda geniş bisiklet yollarının oluşturulduğunu, bu yolların belirgin çizgilerle ayrıldığını, istasyonların ve bisikletlerin gerekli bakımlarının düzenli şekilde yapıldığını kaydeden Rektör Şahin, "Kurduğumuz sistem verimli şekilde çalışıyor ve kayıtlı kullanıcı sayımız giderek artıyor. Şu anda 10 bin 200 rakamına erişmiş durumdayız. Başka bir ifadeyle, yaklaşık olarak kampüsteki her iki kişiden biri aktif bisiklet kullanıcısı" dedi.

Bunun yanı sıra farklı sportif etkinliklerle bisiklet sporuna dikkat çekmeye çalıştıklarını ve ayrıca 500 metre uzunluğunda, çeşitli eğimlere sahip bisiklet sahasının da kullanımda olduğunu anımsatan Rektör Şahin, "Velodrom olarak da bilinen Bisiklet Sahası üniversiteler içinde bir ilki temsil ediyor. Hedefimiz, bu alanda daha çok sayıda ulusal ve uluslararası profesyonel etkinlik düzenlemek" diye konuştu.

ASÜ'de belirli aralıklarla, bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla, en uzun süre bisiklet kullananlara çeşitli hediyelerin verildiği törenler ve bisiklet-sağlık-çevre temalı bilimsel etkinlikler düzenleniyor. - AKSARAY

ASÜ'de her iki kişiden biri aktif bisiklet kullanıcısı

Aksaray Üniversitesi, Yusuf Şahin, Bisiklet, Rektör, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor ASÜ'de her iki kişiden biri aktif bisiklet kullanıcısı - Son Dakika Spor


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