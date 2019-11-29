Son Dakika Haberleri: ASÜ'de Meme Kanseri teşhisi için yapay zekâ tabanlı bir model geliştirildi
Son Dakika Güncel ASÜ'de Meme Kanseri teşhisi için yapay zekâ tabanlı bir model geliştirildi - Son Dakika

ASÜ'de Meme Kanseri teşhisi için yapay zekâ tabanlı bir model geliştirildi

6 saat önce

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda görev yapan Dr. Emre Avuçlu, geliştirdikleri yapay zeka tabanlı çalışmayla meme kanserinin çok daha etkili şekilde teşhis edilebildiğini söyledi.

ASÜ'de Meme Kanseri teşhisi için yapay zekâ tabanlı bir model geliştirildi, System.String[]

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda görev yapan Dr. Emre Avuçlu, geliştirdikleri yapay zeka tabanlı çalışmayla meme kanserinin çok daha etkili şekilde teşhis edilebildiğini söyledi.


Meme dokusu üzerine mikrodalga sinyaller gönderilmesi ile işleyen sistemin kanserli veya şüpheli organizmayı başarılı şekilde tespit edebildiğini anlatan Avuçlu, bunun, kanserli doku ve sağlıklı dokunun sinyal yansımalarındaki farklılıklarla anlaşıldığını söyledi. Yapılan çalışma kapsamında, meme dokularının farklı frekanslardaki elektriksel empedansının ölçümlerinden oluşan bir veri tabanı ile çalıştıklarını kaydeden Dr. Emre Avuçlu, "Veri tabanında bulunan normal, şüpheli ve patolojik üç farklı sınıf için yeni ve hibrit bir model geliştirildi. Problemin çözümüne uygun olarak, deneme yanılma yöntemleriyle ve aşamalı olarak geliştirilen bu modeldeki beş adımdan sonra, sınıflandırma tam olarak gerçekleştirildi. İlgili hibrit modelle teşhis ve sınıflandırma işlemlerinde yüzde 100 başarıya ulaşıldı" dedi.


Dr. Avuçlu, yapılan çalışma sayesinde daha doğru erken teşhis ile olumsuzlukların önüne geçilebileceğini belirtti. - AKSARAY

Aksaray Üniversitesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:27 Kaynak: İHA
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