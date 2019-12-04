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ASÜ en çevreci üniversiteler arasında

6 saat önce

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) 2019 yılı GreenMetric (Yeşil Ölçüm) sonuçlarına göre, Türkiye'nin en çevreci üniversiteleri arasında 4. sırada yer aldı.

ASÜ en çevreci üniversiteler arasında, System.String[]

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) 2019 yılı GreenMetric (Yeşil Ölçüm) sonuçlarına göre, Türkiye'nin en çevreci üniversiteleri arasında 4. sırada yer aldı.

Üniversiteleri "Sürdürülebilirlik" olgusu kapsamında değerlendirmek ve bu yönde kampüslerin gelişimini sağlamak amacıyla yapılan sıralama uygulamasında ilk kez yer alan ASÜ listeye üst basamaklardan giriş yaptı.

ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, yaptığı açıklamada, Endonezya Üniversitesi tarafından yapılan GreenMetric değerlendirmesinin önemli olduğunu söyledi.

Çevreci bir üniversite oluşturmak adına atılması gereken her adımı titizlikle takip ettiklerini belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Eğitim, yeni yeşil alanlar oluşturma, ulaşım, enerji kullanımı, altyapı ve sıfır atık gibi kriterlerin her birinde doğayla uyumlu ve ekolojik duyarlılığı yüksek çalışmalar üretiyoruz. ASÜ'yü diğer üniversitelerden ayıran en büyük özellikler sıfır atık ve çevreci ulaşım sistemlerini yaygınlaştırmak oldu. Kampüsün her noktasına bisikletlerle ulaşım mümkün hale getirildi. 10 bin kayıtlı bisiklet kullanıcımız var. Kampüste otomobillerin daha az kullanılması, çevreyi kirleten önemli bir unsuru da ortadan kaldırmış oluyor. Tüm bunlarla birlikte üniversitemiz, toplam 5 bin 925 puanla, Türkiye genel sıralamasında beşinci, devlet üniversiteleri arasında ise dördüncü sırada yer almıştır."

Aksaray Üniversitesi, Yusuf Şahin, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 01:30 Kaynak: AA
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