Son Dakika Haberleri: ASÜ'nün ihtisaslaşmaya dair projesine AHİKA'dan destek
Son Dakika Güncel Haber

ASÜ'nün ihtisaslaşmaya dair projesine AHİKA'dan destek

33 dakika önce

Spor ve sağlık alanında ihtisas üniversitesi olarak seçilen ve bu alanda üretilecek projelerle şehre yeni bir ufuk kazandırmak için çalışmalar yapan Aksaray Üniversitesi (ASÜ) süreci dikkatli bir şekilde takip ediyor.

ASÜ'nün ihtisaslaşmaya dair projesine AHİKA'dan destek, System.String[]

Spor ve sağlık alanında ihtisas üniversitesi olarak seçilen ve bu alanda üretilecek projelerle şehre yeni bir ufuk kazandırmak için çalışmalar yapan Aksaray Üniversitesi (ASÜ) süreci dikkatli bir şekilde takip ediyor.


ASÜ Spor ve Sağlık İhtisaslaşma Koordinatörlüğü'nün hazırladığı eğitim projesi, Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) tarafından kabul edildi. 2019 Yılı Teknik Destek Programına, TR71/19/TD/0009 referans numarası ile yapılan başvuruyu inceleyen AHİKA yönetimi, projeyi destekleme kararı aldı. "Üniversite-Sanayi İşbirliğinin Teşvik Edilmesine Yönelik Spor ve Sağlık Alanında Proje Hazırlama Eğitimi" isimli çalışma, sürecin tüm detaylarıyla geniş bir kitleye anlatılması ve proje üretiminin hızlanması adına önem teşkil ediyor.


Spor ve sağlığın kesiştiği alanda üretilecek projelerin, şehir için yeni bir ufuk olacağını belirten ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, "Amacımız Aksaray'ı ve Üniversitemizi bu alanda bir cazibe merkezi haline getirmektir. İhtisaslaşma, gerek organizasyon çeşitliliğinin sağlanması, gerek üretim alanlarının oluşması, gerekse ekonomik ve sosyal çıktılarıyla, şehrimizi ve Üniversitemizi bir faz daha yukarıya taşımaktadır" dedi.


Rektör Şahin, AHİKA'dan destek almaya hak kazanan projeye emeği geçenlere teşekkür etti ve çalışmanın tüm şehre hayırlı olmasını diledi. - AKSARAY

Aksaray Üniversitesi, Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: İki aile arasında çıkan kavgada silahlar konuştu: 3 ölü, 3 yaralı
Erdoğan'dan ABD'ye Güvenli Bölge çıkışı: 2 hafta içinde sonuç çıkmazsa planımızı devreye sokacağız Son dakika: Tuzla'da bir deri fabrikası alev alev yanıyor Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üniversite öğrencilerinin kredi ve burslarına zam yapılacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 12:55:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ASÜ'nün ihtisaslaşmaya dair projesine AHİKA'dan destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]