Son Dakika Haberleri: ASÜ öğrencilerinden kitap fuarına yoğun ilgi
Son Dakika Güncel ASÜ öğrencilerinden kitap fuarına yoğun ilgi

ASÜ öğrencilerinden kitap fuarına yoğun ilgi

1 saat önce

Aksaray Belediyesi tarafından organize edilen Kitap Fuarına Aksaray Üniversitesi (ASÜ) öğrencileri yoğun ilgi gösteriyor.

ASÜ öğrencilerinden kitap fuarına yoğun ilgi, System.String[]

Aksaray Belediyesi tarafından organize edilen Kitap Fuarına Aksaray Üniversitesi (ASÜ) öğrencileri yoğun ilgi gösteriyor.


İmza günleri, yazarların söyleşileri, paneller ve 50 yayın evi ile 19 yazarın katılım gösterdiği Kitap Fuarına ASÜ öğrencileri yoğun ilgi gösteriyor. Kitap fuarında öğrenciler hem ilgi gösterdikleri kitapları almanın heyecanını yaşıyor hem de takip ettikleri yazarların söyleşilerine katılarak hayata dair önemli notlar alıyor. Öğrenciler aynı zamanda ilgi ile okudukları kitapları, yazarlara imzalatarak önemli bir hatıra elde etmiş oluyor.


Kitap fuarı ile ilgili konuşan ASÜ İletişim Fakültesi öğrencileri, fuarların insanların kitaplara olan ilgisini artırdığını ve günümüzde düşük oranlardaki kitap okuma oranlarının bu tip fuarlar vesilesiyle azaldığına dikkat çekti. Öğrenciler, kitap fuarının öğrenciler için değil herkes için çok iyi olduğunu dile getirerek, kitap okumanın 7'den 70'e herkes tarafından bir alışkanlık haline getirilmesi gerektiğinin altını çizdi. - AKSARAY

Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 12:20 Kaynak: İHA
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