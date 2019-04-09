Asü Personeline İndirimli Yüksek Lisans Olanağı
14 dakika önce
Aksaray Üniversitesi personeli üniversite Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde açılan tezsiz Yüksek Lisans programlarına yüzde 50 indirimli kayıt olacak.
Aksaray Üniversitesi
personeli üniversite Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde açılan tezsiz Yüksek Lisans programlarına yüzde 50 indirimli kayıt olacak.
Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin
, tezsiz yüksek lisans öğrenim ücretlerinde 2019-2020 güz yarı yılından itibaren geçerli olmak üzere üniversite personeline yüzde 50 indirim sağlandığını söyledi.
"Personelimiz bu haktan bir kere yararlanmak üzere 2 bin TL'ye tezsiz yüksek lisans yapabilir" diyen Şahin, "Ücret iki eşit taksitte dönem başlarında tahsil edilecektir.
Tezsiz yüksek lisans programlarının normal öğrenim süresi 2 yarıyıl, azami öğrenim süresi 3 yarı yıldır. Bu öğrenim ücreti 3 yarıyılı kapsayan programın toplam ücretidir. Programlara başvuru için lisans mezunu olmanız yeterli olup, ALES'e girme zorunluluğu olmayıp almış olduğunuz bir puanınız var ise değerlendirme aşamasında yüzde 20 artı puan katkısı sağlamaktadır." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:58 Kaynak: AA
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