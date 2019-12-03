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ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Şahin, AA muhabirlerinin çektiği, oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceledi.

Şahin, seçkideki, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik Çocukların Yüzünü Güldürdü", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın " Harran'da Yaşam", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden Asker Selamı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılmaktan mutlu olduğunu dile getiren ve fotoğrafları çeken muhabirleri tebrik eden Şahin, şöyle konuştu:

"3 kategoride seçimlerimizi yaptık. Haber kategorisinde askerimizin sınır ötesi operasyonuyla girdiği yerlerdeki umut olması fotoğraflanmış. Hayatı bir anlıkta olsa dondurmuş oldunuz ama umudu seçmiş olduk orada. Yaşam kategorisinde de ben köyde doğdum, büyüdüm. Dolayısıyla çok güzel bir kare yakalanmış. Harran'daki bir evde küçük bir kızımızın, hayvanla göz göze geldiği ve bir anlamda iletişim kurduğu anı yakalanmış. Çok güzel bir kareydi onu oylamış olduk. Son olarak da spor kategorisinde ise spor uluslararası standartlarda oynanır. Seyircisi de sporcusu da buna dikkat eder ama sporcu olmak duygu dünyalarımızı tümden kaybetmek anlamına gelmez. Yakın zamanda askerimizin yaptığı bir operasyona gönderme yapmak için millilerimizin duygu dünyalarını yansıtan o an fotoğraflanmış. Zaten bu fotoğrafı kamuoyundan da biliyoruz. Biz onu seçtik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Aksaray Üniversitesi, Anadolu Ajansı, Yusuf Şahin, Harran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 02:38 Kaynak: AA
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