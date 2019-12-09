Son Dakika Haberleri: ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, akademisyenlerle bir araya geldi
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ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, akademisyenlerle bir araya geldi

6 saat önce

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, akademisyenlerle bir araya geldi.

ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, akademisyenlerle bir araya geldi, System.String[]

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, akademisyenlerle bir araya geldi.

Şahin, farklı okullarda görev yapan akademisyenlerle sabah kahvaltısında bir araya geldi.

Şahin, burada yaptığı açıklamada, kısıtlı imkanlara rağmen yeşil bir kampüs oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Bu kahvaltıların geleneksel hale geldiğini belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Kahvaltılar vesilesiyle kampüs gündemini istişare ediyor, yapmayı planladığımız işlere dair görüş alışverişinde bulunuyoruz. ASÜ'de son dört yıl içerisinde özellikle çevre düzenlemeleri ve yeşillendirme çalışmalarına özen gösteriyoruz. Kampüste toprak yapısı bitki yetiştirmeye elverişli değil. Bu manada imkanlar kısıtlı. Ancak biz buna rağmen yeşil bir kampüs hedefimizden hiç vazgeçmedik. Dışarıdan toprak çekerek, kampüsümüzde bir takım çalışmalar yaptık. GreenMetric (Yeşil Ölçüm) tarafından yapılan değerlendirmelerde üniversitemiz, 2019 yılı sonuçlarına göre Türkiye'nin en çevreci üniversiteleri arasında dördüncü sırada yer aldı. Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Çevreci çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Aksaray Üniversitesi, Yusuf Şahin, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 11:10 Kaynak: AA
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