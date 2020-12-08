ASÜ Rektörü Şahin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

ASÜ Rektörü Şahin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

08.12.2020 14:39
ASÜ Rektörü Şahin, AA'nın

Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 kare için oy kullandı.

Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 kare için oy kullandı.

Şahin, AA muhabirlerinin çektiği, oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceleyerek bilgi aldı.

Yusuf Şahin, yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "6 Güzel Adam", haber kategorisinde Tayfun Coşkun'un "ABD'de Doktorun Koronavirüs Yorgunluğu", spor kategorisinde ise Fecri Barlık'ın "Lastiklerden Voleybol Sahası" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılmaktan mutlu olduğunu dile getiren ve fotoğrafları çeken muhabirleri tebrik eden Şahin, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu yıl insanlık için zor bir yıl oldu. Pandemi hala devam ediyor. Haber kategorisinde bir doktorun süreçteki zorlukları konulu fotoğrafı oyladık. Sağlık çalışanları pandemi sürecinde en çok etkilenen meslek gruplarından bir tanesi. Pandemi aynı zamanda yaşam şeklimizi de değiştirdi. Bu kapsamda yaşam kategorisinde yaşlılarımızın bir süre evde kalmaları ve ardından sokaklara çıkmanın mutluluğunu yansıtan kareyi oyladık. Hayatta umutlu olmanın çok önemini yansıtan, spor kategorisinde ise çocukların zor şartlarda voleybol oynamaya çalışmalarına ilişkin fotoğrafı oyladım. AA her yıl yapmış olduğu bu uygulamayla hayata dair bizlere unuttuklarımızı da hatırlatmış oluyor. Emeği geçen tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum."

Aksaray Üniversitesi, Yusuf Şahin, Koronavirüs, voleybol, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ASÜ Rektörü Şahin, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika


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