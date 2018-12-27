Son Dakika Haberleri: Asü Rektörü Şahin, Öğrencilerle Kardan Adam Yaptı

Asü Rektörü Şahin, Öğrencilerle Kardan Adam Yaptı

25 dakika önce

Aksaray'da etkili olan kar yağışını değerlendiren öğrenciler Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin ile kar topu oynadı ve kardan adam yaptı.

Asü Rektörü Şahin, Öğrencilerle Kardan Adam Yaptı, System.String[]
Aksaray'da etkili olan kar yağışını değerlendiren öğrenciler Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin ile kar topu oynadı ve kardan adam yaptı.

Beyaza bürünen Aksaray Üniversitesi kampüsünde öğrenci grupları kartopu oynadı ve yürüyüş yaptı.

Rektör Şahin'de öğrencilerin eğlencesine eşlik etti.

Öğrencilerle kardan adam yapan ve kar topu oynayan Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir yanıyla eğlenceye vesile olan yağışın, diğer yanıyla da bereket anlamına geldiğini vurguladı.

Öğrenciler gün boyunca çeşitli oyunlarla kar yağışının keyfini çıkardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:24 Kaynak: AA

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