Üye Girişi
ASÜ Rektörü Şahin: "Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu insani bir sorumluluktur" - Son Dakika

ASÜ Rektörü Şahin: "Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu insani bir sorumluluktur"

09.06.2021 15:57
ASÜ Rektörü Şahin:

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, sahipsiz sokak hayvanlarının rehabilitasyonu konusundaki iş birliklerini genişlettiklerini ve insani bir sorumluluk olarak gördükleri bu hususa dair standartları yükseltmeyi amaçladıklarını söyledi.

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, sahipsiz sokak hayvanlarının rehabilitasyonu konusundaki iş birliklerini genişlettiklerini ve insani bir sorumluluk olarak gördükleri bu hususa dair standartları yükseltmeyi amaçladıklarını söyledi.

ASÜ ile Ortaköy Belediyesi arasında "Sahipsiz Hayvanlara Yönelik Hizmet Protokolü" imzalandı. Törende kısa bir açıklama yapan Rektör Şahin, Üniversitenin, sorumluluk alanına giren her alanda olduğu gibi sokak hayvanları konusunda da üzerine düşeni yerine getirme gayretinde olduğunu belirtti. Şehrin paydaşları arasında güzel iş birliği örneklerinden birisinin daha gerçekleştirildiğine dikkat çeken Şahin, "Sahipsiz hayvanların bazen kötü muamelelerle karşılaştığına şahit oluyoruz. Bunların önüne geçmek adına kanuni bir takım düzenlemeler ve yenilikler de yapılıyor. Biz bu konunun insani bir sorumluluk olduğu kanaatindeyiz. İmzaladığımız protokol, şehirde sokak hayvanlarına dair yapılan çalışmaların standardını yükseltme adına da son derece önemlidir. Çalışmanın hayata geçmesine katkı sunan herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Ortaköy Belediye Başkanı Ali Rıza Özdemir ise ilçede hayvan barınağına dair çalışmayı tamamladıklarını, 8 bin metrekarenin üzerinde bir alana sahip olan barınakta tam zamanlı bir veteriner hekimin görev yapacağını belirtti.

Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Cemal Darılmaz da törende kısa bir açıklama yaparak, ASÜ Hayvan Hastanesi'nde yürütülen çalışmalara değindi. Yaklaşık altı aydır hastanenin hizmette olduğunu ve bu süre içerisinde 500 hayvanın çeşitli türden tedavilerinin yapıldığını anlatan Darılmaz, "Bu hayvanların yaklaşık beşte biri, belediyeler başta olmak üzere, kamu kurumları tarafından hastanemize getirildi. İmzaladığımız bu yeni protokolle birlikte çalışma alanımızı biraz daha genişletmiş olacağız. İlk etapta sahipsiz hayvanların kısırlaştırılması süreci yönetilecek, daha sonra ise protokol genişletilerek farklı çalışmalar yapılacak" dedi.

Konuşmaların ardından Rektör Şahin ve Ortaköy Belediye Başkanı Özdemir, hazırlanan protokol metnini imzaladı. - AKSARAY

ASÜ Rektörü Şahin: Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu insani bir sorumluluktur
ASÜ Rektörü Şahin: Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu insani bir sorumluluktur

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ASÜ Rektörü Şahin: 'Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu insani bir sorumluluktur' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı Paulo Fonseca'nın yardımcısı Nuno Campos'un hamlesi taraftarı heyecanlandırdı 15:52 Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı Paulo Fonseca'nın yardımcısı Nuno Campos'un hamlesi taraftarı heyecanlandırdı '7 bin liraya çalışacak işçi bulamıyorum' dedi, sonra kıvırdı: Benle uğraşmayın ben köylüyüm 15:35 '7 bin liraya çalışacak işçi bulamıyorum' dedi, sonra kıvırdı: Benle uğraşmayın ben köylüyüm Kabine toplantısı yarın yapılıyor! Pazar kısıtlaması konuşulacak 15:17 Kabine toplantısı yarın yapılıyor! Pazar kısıtlaması konuşulacak
Kardeşinden helallik isteyerek kayıplara karışan adamın cansız bedeni ağaca asılı halde ortaya çıktı 15:12 Kardeşinden helallik isteyerek kayıplara karışan adamın cansız bedeni ağaca asılı halde ortaya çıktı Dünyanın en mutlu insanları bu kabilede yaşıyor! Tek bir felsefeleri var 14:58 Dünyanın en mutlu insanları bu kabilede yaşıyor! Tek bir felsefeleri var Gözlerinin önünde anneleri öldürüldü: Sabaha kadar evde çıplak gezdiler, anneme ne yaptılar bilmiyorum 14:51 Gözlerinin önünde anneleri öldürüldü: Sabaha kadar evde çıplak gezdiler, anneme ne yaptılar bilmiyorum
Salda Gölü'nün rengi sarıya dönmüştü! Sebebi büyükbaş hayvanlar 14:38 Salda Gölü'nün rengi sarıya dönmüştü! Sebebi büyükbaş hayvanlar Son dakika! Esnafa yönelik hibe desteği ödemeleri yarın başlıyor 14:07 Son dakika! Esnafa yönelik hibe desteği ödemeleri yarın başlıyor

Son Dakika Haberleri
15:56 İstanbul'da seyir halindeyken cayır cayır yandı! Lüks araç kullanılmaz halde
15:51 Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı Paulo Fonseca'nın yardımcısı Nuno Campos'un hamlesi taraftarı heyecanlandırdı
15:38 Caddeleri sel bastı, araçlar sürüklendi! Ankara yağmura teslim
15:34 '7 bin liraya çalışacak işçi bulamıyorum' dedi, sonra kıvırdı: Benle uğraşmayın ben köylüyüm
15:27 Yabancı kuralının değişmesini istemeyen Kulüpler Birliği, TFF'ye yazı yazdı
15:17 Kabine toplantısı yarın yapılıyor! Pazar kısıtlaması konuşulacak
15:14 Kavga ettiği yengesini öldürerek ormanlık alana gömdü
15:12 Kardeşinden helallik isteyerek kayıplara karışan adamın cansız bedeni ağaca asılı halde ortaya çıktı
15:05 Kaldığı otel ortaya çıkan Sedat Peker adres değiştirme kararı aldı: Uzun bir yolculuğa çıkacağım
14:57 Dünyanın en mutlu insanları bu kabilede yaşıyor! Tek bir felsefeleri var
İstanbul'da seyir halindeyken cayır cayır yandı! Lüks araç kullanılmaz halde İstanbul'da seyir halindeyken cayır cayır yandı! Lüks araç kullanılmaz halde         
15:57
Caddeleri sel bastı, araçlar sürüklendi! Ankara yağmura teslim Caddeleri sel bastı, araçlar sürüklendi! Ankara yağmura teslim         
15:38
Yabancı kuralının değişmesini istemeyen Kulüpler Birliği, TFF'ye yazı yazdı Yabancı kuralının değişmesini istemeyen Kulüpler Birliği, TFF'ye yazı yazdı         
15:28
Kavga ettiği yengesini öldürerek ormanlık alana gömdü Kavga ettiği yengesini öldürerek ormanlık alana gömdü         
15:14
Kaldığı otel ortaya çıkan Sedat Peker adres değiştirme kararı aldı: Uzun bir yolculuğa çıkacağım Kaldığı otel ortaya çıkan Sedat Peker adres değiştirme kararı aldı: Uzun bir yolculuğa çıkacağım         
15:06
Esra Erol çileden çıktı! Canlı yayına çıkan kadının çocuklarını istismar ettiği iddia edildi Esra Erol çileden çıktı! Canlı yayına çıkan kadının çocuklarını istismar ettiği iddia edildi         
14:51
Minik Ahmet, oturmak istediği mermerle beraber betona düştü! İhmal yüzünden böyle öldü Minik Ahmet, oturmak istediği mermerle beraber betona düştü! İhmal yüzünden böyle öldü         
14:49
5 gündür aranıyordu, genç kız gönderdiği video ile herkesi şoka soktu! 5 gündür aranıyordu, genç kız gönderdiği video ile herkesi şoka soktu!         
14:26
Camdaki Kız'ın şok eden 2. fragmanı yayınlandı! Sedat, sezon finalinde yasak aşkıyla öpüşüyor Camdaki Kız'ın şok eden 2. fragmanı yayınlandı! Sedat, sezon finalinde yasak aşkıyla öpüşüyor         
13:59
Kocasının, 4 yaşındaki oğlunun gözü önünde öldürdüğü Hacer'in yaşadıklarını ablası anlattı: Sırtında 60 bıçak izi vardı Kocasının, 4 yaşındaki oğlunun gözü önünde öldürdüğü Hacer'in yaşadıklarını ablası anlattı: Sırtında 60 bıçak izi vardı         
13:37
Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "Lağım çukuru" çıkışına yanıt: İftira atanların peşinden gitmek, kendini oraya layık görenlerin işidir         
12:18
Koronanın yeni belirtileri korkuttu! Hastalarda sağırlık ve kangren görülüyor Koronanın yeni belirtileri korkuttu! Hastalarda sağırlık ve kangren görülüyor         
11:52
Mehmet Ceyhan koronavirüsün ardından ortaya çıkan MIS-C hastalığına karşı uyardı: Hastanemizde yaklaşık 80 çocuğa bu teşhis konuldu Mehmet Ceyhan koronavirüsün ardından ortaya çıkan MIS-C hastalığına karşı uyardı: Hastanemizde yaklaşık 80 çocuğa bu teşhis konuldu         
10:40
İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak! İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak!         
10:08
Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den hayrete düşüren açıklamalar: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den hayrete düşüren açıklamalar: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam         
09:58
AK Partili Bülent Turan, Sedat Peker'in Demirören iddiasını yanıtladı: Her günün faizi ödenecektir AK Partili Bülent Turan, Sedat Peker'in Demirören iddiasını yanıtladı: Her günün faizi ödenecektir         
09:52
Aygün Aydın, Hakan Sabancı'nın gönderdiği mesajı ifşa etti Aygün Aydın, Hakan Sabancı'nın gönderdiği mesajı ifşa etti         
21:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2021 16:01:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ASÜ Rektörü Şahin: "Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu insani bir sorumluluktur" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement