ASÜ Spor Bilimleri Fakültesi'nde mülakatlar başladı

Bu yıl 135 öğrenci alacak olan Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Spor Bilimleri Fakültesi'nin özel yetenek sınavlarına rekor düzeyde başvuru yapıldı.

Antrenörlük eğitimi, beden eğitimi ve spor eğitimi ve spor yöneticiliği bölümlerinden birinde öğrenci olabilmek için Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Spor Bilimleri Fakültesi'ne başvuruda bulunan adaylar, pandemi nedeniyle bu yıl salonda değil ASÜ Atletizm Stadyumu'nda hazırlanan test bataryasında sınava giriyor. Gerekli belge işlemlerini tamamlayan öğrenciler, maske ve sosyal mesafe kurallarına üst düzeyde riayet ederek belirli gruplar halinde sınav alanına alınıyor. Adaylar, toplam 42 metre uzunluğundaki ve beş aşamadan oluşan parkuru en hızlı sürede tamamlamaya çalışıyor. Parkura çıkan aday öğrenciler, önce her biri 48 santimetre çapında olan sekiz adet koordinasyon çemberinden geçiyor. Sonrasında ise sırasıyla 16 santimetre yüksekliğindeki ve beş metre uzunluğundaki denge tahtasından, çapraz yerleştirilen altı adet slalom çubuklarının arasından, 120 ve 50 santimetre yüksekliğindeki engellerin altından ve üstünden geçerek, 20 metrelik sprintle parkuru tamamlıyor. Sensor çubuklarının arasından geçtiği anda süresi başlayan adayın performansı, sprintin ardından bitiş çubuklarının arasından geçtiğinde tamamlanıyor ve ekrana yansıtılarak görevliler tarafından kaydediliyor.

Konuyla ilgili bilgiler veren ASÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Hüseyin Ünlü, "2020-2021 eğitim öğretim yılında spor bilimleri fakültemizde öğrenim görmek üzere kayıt yaptırmaya hak kazanacak adaylarımız için bu yılki özel yetenek sınavımızı gerçekleştiriyoruz. Bu yıl fakültemizin özel yetenek sınavına önemli ölçüde bir ön kayıt oldu. Toplam 3 bin 37 aday fakültemizin özel yetenek sınavına müracaat etti. Daha önceki yıllarla kıyaslandığında bu rakamın yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bu adaylar içinden toplam 135 adayın fakültemizde öğrenim görmeye hak kazanacağını söylememiz gerekir. Bunların 40 tanesi beden eğitim ve spor öğretmenliği, 45 tanesi spor yöneticiliği bölümü ve 50 tanesi de antrenörlük eğitim bölümüne kayıt yaptırmaya hak kazanacaklarını söyleyebilirim" dedi. - AKSARAY