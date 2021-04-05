ASUD, asbest tehlikesinde alarm uyarısında bulundu - Son Dakika

İstanbul'un asbest risk haritasını çıkaran Asbest Söküm Uzmanları Derneği (ASUD), Kağıthane Belediyesi'ni denetimde en başarılı belediyeler arasında gösterdi.

Asbest Söküm Uzmanları Derneği (ASUD) başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin asbest tehlikesinde alarm verdiği uyarısında bulundu. İllerin asbest risk haritalarını oluşturmaya başlayan ASUD, en kalabalık il olan İstanbul'dan başladı.

Belediyeler asbest denetimi konusunda 'az riskli', 'riskli' ve 'yüksek riskli' olarak nitelendirildi. Kağıthane Belediyesi asbest denetimi konusunda ASUD tarafından İstanbul'daki en başarılı 7 belediyeden biri olarak gösterildi.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, bugüne kadar yaklaşık 40 ton asbestli inşaat malzemesi tespit ederek imhasını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kağıthane Belediyesi'nin Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Biriminde görevli asbest söküm uzmanları, ilçenin her bir noktasında binaların iç ve çatılarında asbest denetimi yapıyor. Alınan katı numuneler İSGÜM ve TÜRKAK tarafından bu yönde akreditasyonu olan laboratuvara gönderiliyor.

Laboratuvar sonuçları neticesinde binada asbest tespit edilmesi halinde; havaya karışmaması için belediyeye bağlı uzman ekiplerce dikkatli şekilde kırmadan, dökmeden sökülerek istif edilip, özel ambalajlarla paketleniyor. Bu sayede bölge halkının ileride maruz kalabileceği hastalık riskleri önleniyor.

ASBEST NEDİR?

Isıya, aşınmaya ve kimyasal maddelere karşı son derece dayanıklı bir mineral olarak bilinen asbest liflerinin solunması; akciğer kanseri, mezotelyoma ve asbestozis gibi ciddi sağlık sorunlarına sebep oluyor. Asbest, ısıyı ve elektriği yalıtması, sürtünmeye ve asit gibi maddelere dayanıklı olması nedeniyle sihirli mineral olarak biliniyor ve çok uzun yıllardır inşaat, gemi, otomotiv, tekstil, marley, içme suyu borusu, levha, kazan, boru kaplamaları, fren ve debriyaj balatası, conta ve asbestli iplik gibi malzemelerin üretiminde kullanılıyordu.

29 Ağustos 2010 tarihinde asbestin üretimi, kullanımı ve asbest içeren malzemelerin piyasaya arzı yasaklandı. Asbestle ilgili yalnızca söküm, yıkım, tamir, bakım ve uzaklaştırma işlerine izin veriliyor.