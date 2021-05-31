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ASÜD Başkanı Harun Çallı: Sağlıklı Türkiye için, süt için - Son Dakika

ASÜD Başkanı Harun Çallı: Sağlıklı Türkiye için, süt için

31.05.2021 12:34
ASÜD Başkanı Harun Çallı: Sağlıklı Türkiye için, süt için, System.String[]

Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD) Başkanı Harun Çallı, 1 Haziran Dünya Süt Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, sağlıklı bir yaşam sürmek için beslenmede süt ve süt ürünlerine mutlaka yer verilmesi gerektiğini belirtti.

Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD) Başkanı Harun Çallı, 1 Haziran Dünya Süt Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, sağlıklı bir yaşam sürmek için beslenmede süt ve süt ürünlerine mutlaka yer verilmesi gerektiğini belirtti.

"Özellikle çocukların ve gençlerin düzenli süt içmelerine vurgu yapan Çallı, "Geleceğimizi emanet edeceğimiz sağlıklı nesillerin yetişmesini sağlayacaktır. Çiftçimizin önemli gelir kapısı olan süt, kırsal kalkınmamızın temeli, ülke refahının artmasının anahtarıdır. Ekonomimiz için yerli ve milli süt ürünlerimiz halen keşfedilmemiş potansiyel güçtür. Bu nedenle süt dediğimiz bu mucize besinin hak ettiği değeri bulması için; el birliği ile çalışmamız gerek" dedi.

Çallı, "İçerisinden geçmekte olduğumuz pandemi günlerinde ise sütün her yaştan birey için önemi bir kez daha anlaşılmıştır. Bu zorlu süreç tüketicilerin sağlıklı ve hijyenik ürünlere olan bakış açısını değiştirmiş, ambalajlı gıdanın önemi tartışmasız olarak kavranmıştır. Bağışıklığın ön plana çıkması ile kişiselleştirilmiş ürünler giderek değer kazanmıştır. Kalsiyumu, yağı, proteini, şekeri tüketiciler daha yakından takip eder olmuştur" diye konuştu.

"BESLENMEMİZDE SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNE YER AÇMALIYIZ"

Ülkenin kalkınmasına vesile olmanın önemli olduğuna değinene Çallı, "Gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında ülkemizde süt ve süt ürünleri tüketimi maalesef arzu edilen düzeyde değildir. Biz büyükler yaz mevsiminin sıcak günlerinin başladığı şu günlerde sofralarımızda gazlı içecekler yerine, başta ayran olmak üzere, yoğurt, peynir, süt tatlıları gibi daha fazla süt ürünlerine yer açarak çocuklarımıza örnek ebeveynler olmalıyız ki sütün getireceği sağlık ve zindelik çiftçimizin refahına, ülkemizin kalkınmasına vesile olsun" ifadelerini kullandı.

İHRACAT POTANSİYELİMİZİ HAREKETE GEÇİRMELİYİZ

Ülke olarak üretilen çiğ süt miktarının hemen her yıl artarak 23 milyon ton seviyesini geçtiğini söyleyen Çallı, "Bu rakamla dünya da 8'inci AB ülkeleri arasında 3'üncü sıradayız diyebiliriz. Olumsuz pandemi koşulları ve dünyadaki siyasal çalkantılara rağmen Türk çiftçisinin alın teri sütümüzü dünyaya ihraç edebilmek için canla başla çalışmaktayız. Bugün geldiğimiz noktada 27 tesisimiz AB ülkelerine, 70'e yakın tesisimiz ise Çin'e ihracat için ilgili otoritelerce onaylanmış ve ihracat yapmaktadır. Ülkemiz süt sanayisinin kapasitesi ve yeterlilikleri açısından bu gurur verici bir tablodur. Fakat ihracat rakamlarımız dünya ülkeleri arasında 38'inci sırada olup çok geridedir" dedi.

ASÜD Başkanı Harun Çallı, "Sanayicimizin ihracat pazarlarında elde edeceği başarılar sayesinde çiftçimizin üretmiş olduğu çiğ süt ve et fiyatları da ülke içerisinde istikrara kavuşacaktır. Bu sayede sanayicimiz, dünya standartlarında üretmiş olduğu ürünleri iç pazarda tüketicilerimize, daha avantajlı fiyatlarla arz etmeye devam edebilecektir. Bu nedenle ülke olarak çiftçimizin üretim maliyetlerini düşürerek, üretim ölçeğini yani üretici başına hayvan adedini büyütmeliyiz. AB normlarında, hastalıktan ari çiftliklere geçiş için çiftçimizi cesaretlendirmeliyiz. İhracat potansiyelimizi harekete geçirerek daha fazla süt ve süt ürünlerini dünyaya ihraç edebilmek için ihracata yönelik devlet desteklerini uygulamaya koyarak, kalıcı hale getirmeliyiz" diye konuştu.


ASÜD Başkanı Harun Çallı: Sağlıklı Türkiye için, süt için
ASÜD Başkanı Harun Çallı: Sağlıklı Türkiye için, süt için

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi ASÜD Başkanı Harun Çallı: Sağlıklı Türkiye için, süt için - Son Dakika Ekonomi


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