Son Dakika Haberleri: Asude'den Acı Haber

Asude'den Acı Haber

1 saat önce

Antalya'nın Kaş ilçesinde geçirdiği beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden turizmci Asude Şener son yolculuğuna uğurlandı.

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Antalya'nın Kaş ilçesinde geçirdiği beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden turizmci Asude Şener son yolculuğuna uğurlandı.

Kaş'ta yaşayan Asude Şener (37), iki ay önce beyin kanaması geçirdi. Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altında bulunan Şener, iyileşme sürecinin ardından iki gün önce yeniden fenalaştı. Durumu kötüleşen genç turizmci tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Ölümü Kaş ilçesinde büyük üzüntüye sebep olan Asude Şener'in cenazesi Kaş Merkez Süleyman Çavuş Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Yüzbaşı Hasan Fehmi Sokullu Mezarlığı'nda defnedildi.

Şener'in cenazesine Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, AK Parti Belediye Başkanı adayı Mutlu Ulutaş, CHP Belediye Başkanı adayı Hayri Süt, DP Belediye Başkanı adayı Erol Demirhan, belediye meclis üyeleri, siyasi partilerin ilçe başkanları ile sivil toplum kuruluşları başkanları katıldı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 03:27 Kaynak: İHA

Akdeniz Üniversitesi, Antalya, 3. Sayfa
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