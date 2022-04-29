Son dakika haberi! ASULA Kadın Kooperatifinden savaş mağduru kadın ve çocuklara iftar - Son Dakika

ASULA Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, savaş mağduru kadın ve çocuklar için iftar programı düzenledi.

Gönüllü 10 kadın girişimcinin bir araya gelerek kurduğu kooperatifin Gençlik Parkı'ndaki Kadın Danışma Merkezi'nde düzenlediği programa, savaşta eşini kaybeden Iraklı Türkmen kadınlar ve çocukları ile Ukrayna'daki savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan aileler katıldı.

Etkinlik kapsamında dans ve sema gösterileri düzenlendi.

Kooperatif Koordinatörü Filiz Erkoca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk kadınlarının misafirperverliğini göstermek adına bu organizasyonu yaptıklarını söyledi.

Yaklaşık 2 yıldır savaş mağduru kadın ve çocuklara arkadaşlarıyla gönüllü olarak yardım ettiklerini belirten Erkoca, "Birliğe, beraberliğe, kadına, çocuğa verdiğimiz önemi hem misafirlerimize göstermek hem de bu alanda öncü olmak ve elimizden geldiği kadar önderlik yapmak istedik." dedi.