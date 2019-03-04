Son Dakika Haberleri: Asuman Dabak Hayatı Ertelemiyor

Asuman Dabak Hayatı Ertelemiyor

1 saat önce

Ekranların sevilen ismi Asuman Dabak, Endonezya'nın en turistik adası Bali'de enerji depoladı.

Asuman Dabak Hayatı Ertelemiyor, System.String[]

Yoğun iş temposundan fırsat buldukça dünyayı gezen usta oyuncu, Bali'de

çektiği görüntülerden bir klibi sosyal medya hedabından paylaştı.'Hayatı Erteleme ' ve 'Anda Kal' diyerek paylaştığı görüntüler büyük ilgi gördü.

'Anladım ki hayat bir gün, o da bugün' diyen Asuman Dabak, enerjisi ile gençlere taş çıkartıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 12:03 Kaynak: Bültenler

Asuman Dabak, Magazin
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