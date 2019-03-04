Asuman Dabak Hayatı Ertelemiyor
1 saat önce
Ekranların sevilen ismi Asuman Dabak, Endonezya'nın en turistik adası Bali'de enerji depoladı.
Yoğun iş temposundan fırsat buldukça dünyayı gezen usta oyuncu, Bali'de
çektiği görüntülerden bir klibi sosyal medya hedabından paylaştı.'Hayatı Erteleme ' ve 'Anda Kal' diyerek paylaştığı görüntüler büyük ilgi gördü.
'Anladım ki hayat bir gün, o da bugün' diyen Asuman Dabak, enerjisi ile gençlere taş çıkartıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 12:03 Kaynak: Bültenler
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