Asuman Dabak Hayatı Ertelemiyor

Yoğun iş temposundan fırsat buldukça dünyayı gezen usta oyuncu, Bali'de

çektiği görüntülerden bir klibi sosyal medya hedabından paylaştı.'Hayatı Erteleme ' ve 'Anda Kal' diyerek paylaştığı görüntüler büyük ilgi gördü.

'Anladım ki hayat bir gün, o da bugün' diyen Asuman Dabak, enerjisi ile gençlere taş çıkartıyor.