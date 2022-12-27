"Asuman Tümer'in Halit Kakınç'la kaleme aldığı yeni romanı" - Son Dakika
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"Asuman Tümer'in Halit Kakınç'la kaleme aldığı yeni romanı"

27.12.2022 17:12
"Asuman Tümer'in Halit Kakınç'la kaleme aldığı yeni romanı"

Yazar Asuman Tümer, meslektaşı Halit Kakınç'la birlikte Japonya'nın efsanevi kraliçesi Himiko'nun hikâyesini romanlaştırdı. "Her Kadın Ölümsüzdür" adlı eser, Karınca Yayınları tarafından okura sunuldu.

"Asuman", "Ayarı Bozuk Çayevi", "Kura'nın Şarkısı", "Güneş Suya Ne Söyler Roman", "Gökkuşağı Tarlası" ve "Figen Apartmanı" adlı şiir, öykü ve roman çalışmalarıyla edebiyat çevrelerinde adından söz ettiren yazar Asuman Tümer, yeni kitabını okurla buluşturdu. Tümer'in yazar Halit Kakınç'la birlikte kaleme aldığı "Her Kadın Ölümsüzdür", Karınca Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı.

'Asuman Tümer'in Halit Kakınç'la kaleme aldığı yeni romanı'

JAPONYA'NIN EN ÖNEMLİ KADIN SEMBOLLERİNDEN

"Her Kadın Ölümsüzdür", Japonya'nın efsanevi kraliçesi Himiko'nun M.S. 3. yüzyılda başlayıp bugünün Türkiye'sine uzanan hikâyesini konu alan bir roman. Adı, "hükümdar" olarak resmi kayıtlara geçen ilk kadın yönetici olan ve iddialara göre doğa üstü güçlere sahip olup büyücülük yapan Himiko, Japonya tarihindeki en önemli kadın sembollerden biri. Asuman Tümer ve Halit Kakınç, kitapta Himiko'nun yaptıklarından yola çıkarak kadınlara şöyle sesleniyor: "Kadın, özgürlüğünü ve geleceğini bir başkasının kararlarına, tepkilerine, sevgisine, aşkına, verilen sözlere, hatalara, aldatılmalara bırakmamalı. Varlığını içindeki soylu güçle taçlandırmalı."

ASUMAN TÜMER KİMDİR?

1955 yılında Adapazarı'nda doğan Asuman Tümer, orta öğrenimini Adapazarı'nda, yüksek öğrenimini İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi'nde tamamladı. Uzun yıllar havacılık sektöründe çalıştı. 1995'te ABD'ye gitti. The Best Life Dergi grubu için yazmaya başladı. 1997'den 2006 yılına dek grupta yazı işleri müdürü, ardından yayın kurulu başkanı olarak görevini sürdürdü. 1999 yılında "Ankara Öykü Günleri" kapsamında yapılan Oktay Akbal Öykü Yarışması'nda "Ayarı Bozuk Çayevi", "Şakacı" ve "İkinci Perde" öyküleriyle birincilik kazandı. 2022 yılında Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tarafından verilen Sanat ve Kültür Ödülü'ne layık görüldü. Avrupa Yazarlar Konseyi (EWC), Uluslararası Pen Yazarlar Derneği, Edebiyatçılar Derneği ve Atatürkçü Düşünce Derneği üyesi olan Asuman Tümer'in kitapları, ABD ve Gürcistan'daki üniversitelerde yer alıyor.

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