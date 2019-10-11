Son Dakika Haberleri: Asur uygarlığı'na ait heykelle yakalanan 2 şüpheliye gözaltı
Son Dakika Güncel Asur uygarlığı'na ait heykelle yakalanan 2 şüpheliye gözaltı

Asur uygarlığı'na ait heykelle yakalanan 2 şüpheliye gözaltı

1 saat önce

BOLU'da polisin durdurduğu otomobilde Asur Uygarlığı'na ait olduğu değerlendirilen heykel ele geçirildi.

Asur uygarlığı'na ait heykelle yakalanan 2 şüpheliye gözaltı, System.String[]

BOLU'da polisin durdurduğu otomobilde Asur Uygarlığı'na ait olduğu değerlendirilen heykel ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı ihbarı üzerine takibe aldıkları otomobili kent merkezinde durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, Asur Uygarlığı'na ait olduğu değerlendirilen 15 santimetre uzunluğunda insan başı heykeli ele geçirdi. Araçta bulunan B.B. (22) ve M.Ş. (25) gözaltına alındı. Eser incelenmek üzere Bolu Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:30 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kamil Koç'un FlixBus'a satışı resmen gerçekleşti
Barış Pınarı Harekatı'nda görevli asker, doğum gününde şehit oldu Bakan Akar: Şu ana kadar 342 terörist etkisiz hale getirildi Cepheye ilk kez çıkan silahlar, Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlere göz açtırmıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 13:38:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Asur uygarlığı'na ait heykelle yakalanan 2 şüpheliye gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]