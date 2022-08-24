Okunan duanın ardından Kaymakam Bayar ile Milletvekili Demir, katılımcılara aşure ikram etti. Meydandan geçen yüzlerce yerli ve yabancı turist ikramlardan aldı.

Kaynak: AA

Kızılay, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bodrum'da Kızılay'dan aşure ve kan bağışı etkinliği - Son Dakika

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