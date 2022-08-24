Bodrum'da Kızılay'dan aşure ve kan bağışı etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi

Bodrum'da Kızılay'dan aşure ve kan bağışı etkinliği

24.08.2022 14:00
Bodrum'da Kızılay'dan aşure ve kan bağışı etkinliği

-Aşure dağıtımından öne dua okunması -Dua sonrası aşure dağıtımına başlanması -Aşure alan vatandaşlardan görüntü -Kan bağışı yapan vatandaşlardan görüntü Bodrum'da Kızılay'dan aşure ve kan bağışı etkinliği MUĞLA - Bodrum ilçesinde, Kızılay tarafından aşure ve kan bağışı etkinliği düzenlendi.

-Aşure dağıtımından öne dua okunması

-Dua sonrası aşure dağıtımına başlanması

-Aşure alan vatandaşlardan görüntü

-Kan bağışı yapan vatandaşlardan görüntü Bodrum'da Kızılay'dan aşure ve kan bağışı etkinliği

MUĞLA - Bodrum ilçesinde, Kızılay tarafından aşure ve kan bağışı etkinliği düzenlendi.

Türk Kızılay Bodrum Şubesince, Bodrum Belediye Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe, AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Dumruk, İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç, AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen ile arama kurtarma dernekleri üyeleri katıldı.

Okunan duanın ardından Kaymakam Bayar ile Milletvekili Demir, katılımcılara aşure ikram etti. Meydandan geçen yüzlerce yerli ve yabancı turist ikramlardan aldı.

Etkinlikte vatandaşlar kan bağışında bulundu.

YORUMLAR
500
Nihat Hatipoğlu, programında sorulan ilginç sorulara açıklık getirdi Nihat Hatipoğlu, programında sorulan ilginç sorulara açıklık getirdi AK Parti Muğla Milletvekili Demir, Bodrum'da gazetecilerle buluştu AK Parti Muğla Milletvekili Demir, Bodrum'da gazetecilerle buluştu
Kaynak: AA

Kızılay, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da Kızılay'dan aşure ve kan bağışı etkinliği - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:35 Sezona fırtına gibi giren Enner Valencia'ya Fenerbahçe'den yeni sözleşme
13:33 Sedat Peker'in Beykoz'daki lüks villası Milli Parklar ve Bahçeler Müdürlüğü'ne devredildi
13:23 Galatasaray olmadı! Anthony Nwakaeme Arapları tercih etti
12:46 Aleyna Tilki'nin 17 yaşına giren kardeşi Ayça Tilki, doğum gününde playboy tavşanı kıyafeti giydi
12:30 Fransız basını yazdı! Fenerbahçe ile Galatasaray, Lyon ile sözleşmesini uzatmayacak Moussa Dembele'yi transfer etmek için kolları sıvadı
12:24 Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na KYK cevabı: Cumhuriyet tarihinin en yükseği
12:39 17 yaşındaki Suriyeli Mecit'i, sigarası yok diye bıçakladılar!
12:14 Didem Arslan Yılmaz'dan konuğunun kıyafetine tepki gösterdi: Bu ne ya arkadaşlar?
11:44 AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı: Öğlen saatlerinde başlayıp gece saatlerine kadar devam edecek
11:36 Fenerbahçe, sezona bomba gibi giren Valencia'ya 1+1 yıllık yeni sözleşme teklif etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2022 14:00:28. #1.11#
SON DAKİKA: Bodrum'da Kızılay'dan aşure ve kan bağışı etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement