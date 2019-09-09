Şehitkamil Belediyesince Aşure Günü dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil Belediyesi, geleneksel hale getirdiği aşure dağıtımlarına bu yıl 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kurulan çadırlarda başladı.

Gaziantep Valisi Davut Gül ile Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, kazanların başına geçerek vatandaşlara aşure dağıttı.

Aşure ikramı yapılan noktalarda uzun kuyruklar oluştu.

Valisi Davut Gül, Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkür ederek, "Farklılıklarımız bizim zenginliklerimizdir. Bunu aşurede de görüyoruz. Bu vesileyle bütün vatandaşlarımızın muharrem ayını kutluyorum. Şehitkamil Belediyemiz hem burada, hem de şehrimizin çeşitli yerlerinde bu hafta boyunca bu ikramı devam ettirecek. Emeği geçen tüm ekibe teşekkür ediyorum. Allah, hayırlı ve mübarek etsin." değerlendirmesinde bulundu.

Başkanı Fadıloğlu da vatandaşlarla birlikte muharrem ayının bereketinden, feyzinden faydalanabilmek adına aşure dağıttıklarını belirterek, "Bildiğiniz üzere aşurenin içerisinde 40 çeşit ürün var. Biz de Türkiye'de Türk toplumu olarak yaşarken, her türlü etnik kökenden vatandaşlarımızla birlik ve beraberlik içinde yaşıyoruz. Bir potada cem olabilecek şekilde... Allah, birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin. Bu vesileyle muharrem ayının tüm İslam alemine hayırlar getirmesini yüce Allah'tan temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Aşure Günü dolayısıyla Şehitkamil Belediyesinin hizmet binasında da gün boyu vatandaşlara aşure ikramı yapıldığı belirtildi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda 5 bin kişilik aşure dağıtıldığı, cuma günüyse Başpınar ve Küsget'te camilerde aşure ikramına devam edileceği ifade edildi.