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Aşure günü ilgi gördü

34 dakika önce

Yeni Hamle Eğitim Kurumlarının her yıl geleneksel olarak düzenlediği ve yüzlerce misafiri ağırladığı Aşure Programı bu yıl da yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Aşure günü ilgi gördü, System.String[]

Yeni Hamle Eğitim Kurumlarının her yıl geleneksel olarak düzenlediği ve yüzlerce misafiri ağırladığı Aşure Programı bu yıl da yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.


Yeni Hamle Koleji Fen ve Anadolu Lisesi Kampüsünde düzenlenen programa, Yeni Hamle Eğitim Kurumları yönetim kurulu üyeleri, veliler, misafirler ve öğrenciler katıldı.


Programın açılışında bir konuşma yapan Yeni Hamle Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ahmet Polat Kaya, "Birlik, beraberlik ve dayanışmanın ayı olan Muharrem ayı içerisinde yaptığımız aşure ile bu geleneği yaşatmaya çalışıyoruz. Birbirinden farklı dini ve tarihi olayların yaşandığı bu ay yeni nesillere iyi anlatılmalı yaşanmış olan olaylar içindeki derin manalar bu gençliğe hissettirilmeli bu ay öyle bir ay ki hem hüznü hem sevinci bir arada yaşatıyor. Rabbim bu milletin birliğini beraberliğini daim etsin bu güzelliğe göz dikenlere fırsat vermesin" ifadelerine yer verdi.


Kaya, konuşmasının ardından aşure kazanının başına geçerek misafirlerle aşure ikram etti. Tasavvuf müziği eşliğinde aşure ikramı yapılırken, programa katılan veliler etkinliğin düzenlenmesinde emeği olan okul yönetimine teşekkür etti. - MALATYA

Anadolu Lisesi, Ahmet Polat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 05:18 Kaynak: İHA
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