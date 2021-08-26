"Aşure kardeşlik ve dayanışmanın sembolüdür" - Son Dakika

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ'un da katıldığı buluşmada birlik ve dayanışma mesajları verildi. Başkan İduğ, "Bizler için aşure barış, kardeşlik, sevgi ve dayanışma anlamına geliyor" dedi.

Bornova Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin Büyükpark'ta bulunan merkezinde aşure buluşması yapıldı. Çok sayıda Bornovalı kadının katıldığı buluşmaya Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ da katıldı. Bornovalı kadınlarla birlikte kazanın başına geçen Başkan İduğ, "Bornova'mız barış ve kardeşliğin kenti. Aşure de bizim için bu kavramları simgeliyor. Başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyada kardeşlik, barış, eşitlik ve dayanışmanın hakim olmasını diliyorum" diye konuştu.

"Aşure kardeşliktir"

Aşurenin tarihsel olarak derin anlamlar barındıran kültürel bir sembol olduğunu dile getiren Başkan İduğ, aşurenin ana malzemesinin birlik ve dayanışma olduğunu ifade eden Başkan İduğ, "Aşure, iri ve diri olmanın sembolüdür. Bu nedenle de içine bolca sevgi, kardeşlik ve dayanışma da eklenir" diye konuştu.

Bornovalı kadınlardan Başkan İduğ'ateşekkür

Bornova Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Hürriyet Yıldız da uzun bir aradan sonra düzenledikleri ilk yoğun katılımlı etkinlikte Başkan İduğ'u aralarında görmekten mutluluk duyduklarını söyledi. Yıldız, "Aşurenin kooperatifimize bolluk ve bereket getirmesini diliyoruz" diye konuştu.