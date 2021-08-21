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Aşure kazanları birlik ve beraberlik için kaynadı - Son Dakika

Aşure kazanları birlik ve beraberlik için kaynadı

21.08.2021 12:22

Aşure kazanları birlik ve beraberlik için kaynadı İlahiler söylendi, semazenler sahne aldı Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde geleneksel aşure günü etkinlikleri kapsamında, ilahi dinletisi ve semazen gösterileri yapıldı.

Aşure kazanları birlik ve beraberlik için kaynadı

İlahiler söylendi, semazenler sahne aldı

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde geleneksel aşure günü etkinlikleri kapsamında, ilahi dinletisi ve semazen gösterileri yapıldı. Binlerce kişilik kazanlarda kaynatılan aşureler de ilçe halkına dağıtıldı.

İnanca göre Hz. Nuh'un tufan sonrası karaya bastığında elinde kalan son malzemelerle yaptığı AŞ olan, bolluk ve bereketin simgesi aşure, Muharrem ayında da damakları tatlandırmaya devam ediyor. Buğday, pirinç, üzüm, incir, nohut, fasulye ve şeker gibi 40'a yakın gıda malzemesiyle hazırlanan, bolluk ve bereketin simgesi aşure; lezzetini odun ateşinden, bereketini de dualardan alıyor.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde aşure kazanları bu kez birlik, beraberlik ve kardeşlik için kaynatıldı. Belediye tarafından yapılan geleneksel aşure günü etkinlikleri kapsamında kadınlar, imece usulüyle binlerce kişilik aşure hazırladı. Belediye personelleri tarafından da ilçe halkına dağıtıldı. İlahi dinletisi ve semazenlerin sahne aldığı etkinlikte, birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı. Yahşihan İlçe Müftüsü Muharrem Evirgen tarafından da dualar edildi.

Dayanışma ve birlik içerisinde olunması gerektiğini ifade eden Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, hep birlikte bir bütün olunduğunda dünyaya mesaj verilebileceğini söyledi.

"Dayanışma ve birlik içinde olmamız gerekiyor"

Türk milletinin çok büyük bir hücum altında ve baskı altında olduğunu belirten Uzunoğlu, şunları kaydetti:

"Buna karşı yapılabilecek en güzel şey, farklılıklarımızın zenginlik olduğunu kabul ederek, bir araya gelerek dayanışma ve birlik içinde olmamız gerekiyor. Aşure günü de bunlardan biridir. Çanakkale nasıl bizim, 15 Temmuz'da bizim. Hep birlikte birlik bütünlük içinde olursak dünyaya ancak o şekilde mesaj verebiliriz, bu saldırıları önleriz. Bunu yapmadığımız zaman mutlaka bizim fay hatlarımızı kullanacaklardır. Bizi zayıf düşürmek için çalışacaklardır. Aleviler de bizim zenginliğimiz, Sünniler de bizim zenginliğimiz. Kürtler de, Lazlar da, Çerkezler de bizim zenginliğimiz. Bütün toplum hepsi bizim zenginliğimiz. Türk milletini, çok canlı mozaikten yapılmış, kök boya halıdan yapılmış bir kilim olarak düşünün. Bu kadar zenginliği hep birlikte ayakta tutuyoruz."

"20 tane kazan da aşure kaynatıldı"

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ise geleneksel usullerle 20 tane kazanda aşure kaynatıldığını ifade ederek, "Bu gün Yahşihan'da Hanım efendiler çok heyecanlıydı. Geleneksel hale getirdiğimiz ve geçen yıl pandemiden dolayı yapamadığımız aşure günü için sabah 5.30 sabah ezanıyla beraber 20 tane hanım efendi 20 tane kazan da aşure kaynattı. Aşure; Yahşihan'daki Hanım efendilerin anneannelerimizden atalarımızdan öğrendiklerimizle yapıldı. Tabi aşure herkese göre vardır ama Yahşihan'da farklı bir usulle kaynıyor" dedi.

"Camilerde ve esnaflarımıza da dağıttık"

Türkyılmaz, "Sabah kalktığımda gördüğümde hanımefendilerin gözlerinin içi gülüyordu. Yahşihan'da bir şey vardı bu gün sevgi, bereket, huzur, bayrak, Kur'an, vatan sevgisi vardı. Olmayan bir şey vardı; kinlik yoktu, hainlik yoktu, alçaklık yoktu, vatana ihanet yoktu. Bugün katılan protokolle beraber Kur'an-ı Kerim tilavetleri, semazen gösterileri, konuşmalar ve Yahşihan halkı vardı. 20 tane kazanı 10 tane camide dağıttık. Esnaflarımıza dağıttık. Vatandaşların evlerine gönderdik. Buraya her yerden gelen vatandaşlarla beraber o aşureye birer kaşıkta biz salladık" diye konuştu.

Aşure kazanları birlik ve beraberlik için kaynadı
Aşure kazanları birlik ve beraberlik için kaynadı
Aşure kazanları birlik ve beraberlik için kaynadı
Aşure kazanları birlik ve beraberlik için kaynadı

Kırıkkale, Hisarcık, Yahşihan, Buğday, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Aşure kazanları birlik ve beraberlik için kaynadı - Son Dakika


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