Aşure kazanları ihtiyaç sahipleri için kaynıyor

Elazığ İnsani Yardım Derneği Yetim Birimi'nde gönüllü kadınların hazırladığı aşurenin satışından elde edilecek gelir, yetim çocuklar ve ihtiyaç sahibi ailelere bağışlanacak.

Derneğin Yetim Birimi'nde gönüllü faaliyet yürüten 40 kadın, yetim çocuklar ve ihtiyaç sahibi ailelerin kışlık ihtiyaçlarının karşılanması için "Aşure gibi birleşsin ümmet, bir kase aşure ye bir yetime yardım et" sloganıyla aşure hazırlayıp satmaya karar verdi.

Günün ilk ışıklarıyla derneğin mutfağında bir araya gelen kadınlar, hummalı bir çalışmayla aşure yapımında kullanılacak malzemeleri hazırlıyor. Daha sonra ocaklara konulan aşure kazanları, ihtiyaç sahipleri için kaynatılmaya başlıyor.

Kadınlar 3 kazanda pişirdikleri günlük 200 kilogram aşureyi, kentin işlek noktalarında, kasesini 5 liradan satışa sunuyor.

Bir ayda 30 bin kişiye satış yapmayı hedefleyen kadınlar, elde edecekleri geliri, ilde tespit edilen 350 yetim çocuk ile ihtiyaç sahiplerine bağışlayacak.

Satış noktalarında aşure alan vatandaşlar ise hem bu lezzeti tatmaktan hem de bu sayede hayır yapmaktan memnun.

"Tamamen iyilik adına çalışıyoruz"

Yetim Birimi Başkanı Tuba Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gönüllük esasıyla bir araya geldiklerini, tamamen iyilik adına çalıştıklarını söyledi.

Kış mevsiminde ailelerin ihtiyaçlarının arttığına işaret eden Erdoğan, "Çocuklarımızın okul ve giyim, ailelerimizin mutfak ihtiyaçları artıyor. Çocuklarımıza ve ailelere destek olmak istiyoruz. Bu nedenle bu tarz etkinlikleri sürekli gerçekleştiriyoruz. İlimizdeki 350 çocuk ve 500'ü aşkın ihtiyaç sahibi ailemizin yanında olmaya çalışıyoruz." dedi.

Erdoğan, hayırseverlerin de kendilerine destek sunduğunu belirtti.

"Paylaşmak çok güzel bir duygu"

Gönüllü kadınlardan 2 çocuk annesi Besime Yaman, arkadaşlarıyla sevgilerini katarak aşure yaptıklarını dile getirdi.

Ev işlerinden arta kalan vakitlerini hayır amaçlı faaliyetlerle değerlendirdiklerini anlatan Yaman, şöyle konuştu:

"Paylaşmak çok güzel bir duygu. Hepimizin evlerinde işleri var ancak bu şekilde iyilikler içinde yer alarak çocuklarımıza da örnek olmaya çalışıyoruz. Böyle işlerde bulununca kendimi çok mutlu hissediyorum. Çünkü topluma, milletime, insanlığa faydam oluyor. Özel bir yeteneğe ihtiyacımız yok. Evimizde yaptığımız işlerin aynısını burada insanlığa fayda sağlasın diye yapıyoruz. Bu da ihtiyaç sahiplerine ulaşmış oluyor. İyilik yapmış oluyoruz."

İfakat Bingöl de boş zamanlarını böyle güzel etkinliklere katılarak değerlendirdiğini belirtti.

Tüm ev kadınlarına bu tür hayırlı çalışmalara katılmaları tavsiyesinde bulunan Bingöl, "Burada olmak bana mutluluk veriyor, stres atıyorum. Boş oturmak yerine bu tür hayır işlerine katılıyorum. İhtiyaç sahipleri için buradayız. Yardım etmek çok güzel bir duygu." ifadelerini kullandı.

Melike Dinçer ise üniversitede okuduğunu, okul dışındaki tüm vaktini bu tür yardım işlerinde geçirdiğini söyledi.

Dinçer, çocukların eğitim, giysi ve gıda ihtiyaçlarını karşılamak için çalışma yürüttüklerini kaydederek, "Daha çok yetim çocukları mutlu etmek, onların yanında olmak için çalışıyorum. Onların yüzlerinde gülümseme olmak için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz." şeklinde konuştu.

"İnşallah ihtiyaç sahibi ailelere faydamız dokunur"

Satış noktasında aşure alan vatandaşlardan Kalender Uzun, yoldan geçerken ihtiyaç sahipleri için aşure satıldığını gördüğünü belirterek, "Bu hoşuma gitti. Destek olmak için bir kase aşure aldım." dedi.

Mehmet Sertaç, aşure satılan standı görünce bir kase aldığını anlatarak, "İnşallah ihtiyaç sahibi ailelere faydamız dokunur." ifadesini kullandı.