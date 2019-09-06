Son Dakika Haberleri: Aşure kazanları Serdivan'da kuruldu
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Aşure kazanları Serdivan'da kuruldu

1 saat önce

Serdivan Belediyesi'nin geleneksel aşure etkinliği bu yıl da gerçekleşti.

Aşure kazanları Serdivan'da kuruldu, System.String[]

Serdivan Belediyesi'nin geleneksel aşure etkinliği bu yıl da gerçekleşti.


Serdivan Belediyesi'nin geleneksel Aşure etkinliği bu yıl da Fatih Cami yanındaki alanda Cuma namazı sonrasında gerçekleşti. Gerçekleşen etkinlikte Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü vatandaşlara aşure dağıttı.


Bu yıl 3 bin kişilik kurulan aşure kazanlarında bir ilk gerçekleştirilerek diyabet hastaları da düşünüldü. Serdivan Belediyesi diyabet hastaları da aşure yiyebilmesi için bin kişilik ayrı aşure yaptırdı. - SAKARYA

Serdivan, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 04:39 Kaynak: İHA
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