Aşure kazanları sınırdaki Mehmetçik için kaynadı - Son Dakika

Aşure kazanları sınırdaki Mehmetçik için kaynadı

ŞANLIURFA - Suriye sınırının sıfır noktasında yer alan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde aşure kazanları, sınırda nöbet tutan Mehmetçikler için kaynadı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Turgut Özal Mahallesi Muhtarı Rıdvan Aydın ve iş insanı Mehmet Akan'ın girişimleriyle bir araya gelen bir grup memur, esnaf ve iş insanı muharrem ayı dolayısıyla aşure yapıp Suriye sınırında nöbet tutan askerlere ikram etti. Geceden hazırlanan aşure malzemeleri, boş bir alana kurulan kazanlara boşaltıldı. Odun ve gaz ateşsinde sabaha kadar pişirilen aşure daha sonra plastik kaplara konularak sınırda görev yapan askerlere dağıtılmak üzere karakollara gönderildi.

Mehmet Akan, "İçerisinde kamu personeli ve esnaf arkadaşlarımızın da bulunduğu grubumuzla birlikte bu geleneği yaklaşık 5 yıldır düzenli olarak sürdürüyoruz. İmkanlarımız dahilinde Mehmetçiğimize, polislerimize, vatandaşlarımıza yetişmeye çalıştık" dedi.

Turgut Özal Mahallesi Muhtarı Rıdvan Aydın ise, her yıl böyle bir çalışma yaptıklarını belirterek bundan sonra da devam edeceklerini dile getirdi.