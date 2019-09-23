Aşure lokmaları Mezitli'de paylaşıldı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Alevi Kültür Derneği Mezitli Şubesi tarafından düzenlenen aşure etkinliğine katıldı.



Seçer, Muharrem ayı dolayısıyla Alevi Kültür Dernekleri Mezitli Şubesi tarafından, yapım aşamasındaki cemevi alanında düzenlenen aşure lokması etkinliğine katıldı. Etkinlikte dede Kazım Açıktepe tarafından çerağ uyandırılmasının ardından gülbengler okundu ve Toroslar Cemevi Semah Ekibi de semahlarını döndü. Etkinlikte konuşan Başkan Seçer, Muharrem ayının tüm insanlığa barış, huzur ve kardeşlik getirmesini umut ettiğini belirterek, "İnsanların gözlerinin önüne din perdesini, etnik, milliyetçilik perdesi ile onun arka planını görmez hale getirirseniz, her türlü şeytanlığı yapabiliyorsunuz. İşte bundan 1339 yıl önce, İslam tarihinin çok önemli bir olayı olan Kerbela'da bunlardan bir tanesi yaşandı. Aslında temelde bir iktidar mücadelesi ama din kisvesi öne çıkarılarak yapılan bir iktidar mücadelesi. O günden bugüne insanlık tarihinde çok fazla bir şey değişmedi. Bugün de bu devam ediyor" dedi.



Geçmişte yaşanan Kerbela katliamından bazı dersler çıkarılması gerektiğini ifade eden Seçer, "Bugün buraya gelme amacımız aslında ağıt yakmak değil. Oradan temel bir fikir çıkarmak, bir ders çıkarmak, oradan çıkaracağımız dersle geleceğin yolunu belirlemek, o dersle önümüzü aydınlatmak. Bütün yapmamız gereken de bu. Bizler yöneticiyiz. Çok fazla süslü lafa gerek yok. Bugün bu icraatın başında olan, muktedir olan bizleriz, seçilmişleriz. O gün muaviye, o gün yezid, o gün Ebu Süfyan, bugün bir başka isim altında, başka kisve altında aynı zihniyet içerisinde olanlar var. O gün Hasan, o gün Hüseyin, bugün farklı isimler altında bu yezidlerle mücadele eden isimler var. İşte o yezidlerle mücadele eden isimler biz olalım. Onun için gayret ediyoruz, onun için sizlerin desteğine ihtiyaç duyuyoruz, onun için sizlerin karşısında mahcup olmak istemiyoruz" şeklinde konuştu.



İnşaatı devam eden Mezitli Cemevi'ne Büyükşehir Belediyesi olarak gereken desteği vereceklerini dile getiren Seçer, "İçinde bulunduğumuz ama şu anda inşaat halinde olan Mezitli Alevi Kültür Derneği'nin çabası ile yapılan, başta Mezitli Belediyesi'nin, Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle bu noktalara getirilmiş olan bu mabedin, bu kutsal yapının bir an önce bitmesi için elimizden gelen desteği bizler de Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak vereceğiz, veriyoruz da. Sadece Mezitli'de yapılan cem evi değil, birçok bölgede şu anda inşaatı devam eden, şu anda tadilatı devam eden, tekrar yeniden planlanan birçok yapı için Büyükşehir Belediyesi olarak bakışımız pozitif" ifadelerini kullandı.



Büyükşehir olarak Alevi vatandaşların taleplerini yerine getirebilecek bir takım inisiyatifleri kullanacaklarından kimsenin şüphesi olamaması gerektiğini altını çizen Seçer, "Yasalar konularda bizi zorlayabilir ama imkanlarımız ölçüsünde, yetkilerimiz ölçüsünde kullanabileceğimiz inisiyatifleri de bütün anayasada ya da yasalarda yer bulamayan başta Alevi canların taleplerini yerine getirecek şekilde bu inisiyatifleri kullanacağımızdan kimsenin de şüphesi olmasın. Ben çok teşekkür ediyorum Mezitli Alevi Kültür Derneği'ne. Burada canları bir araya getirdi. Bunlar güzel birliktelikler. Bugün hafta sonu tatili. Aslında insanlar sosyalleşmek istiyor, buradaki kalabalığın temel gerekçesi, göstergesi de bu. Aşure bahane, insanlar bir arada olmak istiyor. Aslında insanlar bir arada olarak ellerini sıkıca tutarak kalben tutarak, samimiyetle sohbet ederek, dertlerinin dağılmasını istiyor" diye konuştu. - MERSİN