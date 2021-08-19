Aşureler meydanda dağıtıldı - Son Dakika

Kayseri'de gerçekleştirilen etkinlik ile dağıtılan aşure, vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Sebati Ataman, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Kazım Yücel, il ve ilçe teşkilat üyeleri katılarak vatandaşlara aşure dağıttı.

Yapılan etkinlik ile ilgili açıklama yapan İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, "Herkesin bildiği gibi bugün aşure günü. Hem aşuremizi Kayseri meydanda dağıtalım hem de halkımızda buluşalım bir arada olalım diye partimiz tarafından bugün böyle bir etkinlik yapıldı ve bu vesileyle vatandaşlarımızla bir araya geldik. Yönetim olarak bizler Kayseri'ye birlik ve beraberlik mesajı vermeye çalışıyoruz. Bugün bu vesileyle buradayız. Öncelikle bugünün kutlu olmasını birlik ve beraberliğimize faydası olmasını diliyoruz" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Kazım Yücel de, "Şehir meydanlarını gezdiğimiz ortamlarda, mahallelerimizin sorunlarını dinlediğimiz bir ortamda şunu gördük, Kayseri halkının kaynaştırılması gerekli. Kayseri halkı bu tür günler adına bereketin ve paylaşımın olduğu ortamlarda siyaseti bir kenara bırakıp bir araya gelmeli. Ben milletvekilimizin Kayseri'deki sorunları genel merkez adına dinleyip, bunları en azından genel merkezimize taşıyacak olması umutluyum çünkü Kayseri gibi Türkiye'nin tam ortasında iktidarı belirleyen bir şehirde yaşıyoruz. Buradaki sorunları vekilimiz yaşadığı ortamda bilmekle birlikte, son bir haftadır gördükleri ile bir dosya halinde hazırlıyor sanıyorum. Sorunları her birimimiz ile duyuracağımızı söyledi. Bu vesile ile de tüm Müslüman aleminin Aşure Günü'nü tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ