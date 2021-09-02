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Aşurenin bereketi satışlara yansıdı - Son Dakika

Aşurenin bereketi satışlara yansıdı

02.09.2021 10:13
Aşurenin bereketi satışlara yansıdı, System.String[]

Muharrem ayının onuncu günü olarak bilinen Aşure Günü Türkiye'de aşure dağıtımıyla oldukça yoğun geçiyor.

Muharrem ayının onuncu günü olarak bilinen Aşure Günü Türkiye'de aşure dağıtımıyla oldukça yoğun geçiyor. Yıllardır süren bu gelenek hızlı tüketim ürünleri sektörü ECE Piknik'in aşure kap, streç film ürünlerinin satışlarına yansıdı.

Türkiye'nin hızlı tüketim sektöründe üretici gücü olan ECE A.Ş.'nin Genel Müdürü Nuri Doğan, uzun süredir aşure kaplarını organize perakendeye sunduklarını belirterek, "Her dönem ağustos ayında bir talep artışı yaşıyorduk, ama özellikle pandemi de hijyenik koşulların daha fazla gündeme gelmesiyle satış rakamlarımız bu ay 12 milyonun üzerindedir. Geçtiğimiz aylara göre beklentimizin oldukça üzerinde bir artış yaşadık "dedi.

Her zaman yaz aylarında satışların arttığını belirten ECE A.Ş. Genel Müdürü Nuri Doğan; "Piknik sezonunun açılması gibi aşure dönemi de satışları olumlu yönde etkiliyor. Genel Kullan- at kategorisinde oldukça büyük bir artış yaşıyoruz. Aşure kaplarımız; bu ay 12 milyon adetin üzerinde satıldı. Bu artış yaz döneminde tek kullanımlık ürünlerle birlikte mutfak yardımcıları kategorisinde de görülüyor. Streç film, buzdolabı poşeti, plastik kaşık ve çöp poşeti kategorilerinde de talep artışı yaşıyoruz" diye konuştu.

'Hayatın içinde hep seninle' sloganı ile buzdolabı poşetinden pişirme kağıdına, kullan at üründen maskeye, mangal kömüründen temizlik bezlerine kadar birçok kategorideki ürünleri tüketiciyle buluşturduklarını kaydeden Doğan, " Gebze Dilovası'nda fabrikasıyla sektörde en büyük üretici güçlerden biri olan ECE, Türkiye genelinde seçkin marketlerde yer alıyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Aşurenin bereketi satışlara yansıdı
Aşurenin bereketi satışlara yansıdı

Aşure Günü, Türkiye, piknik, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aşurenin bereketi satışlara yansıdı - Son Dakika


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