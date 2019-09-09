Son Dakika Haberleri: Aşureyle kilo verin
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Aşureyle kilo verin

1 saat önce

Dünya mutfağında üstün başarılarıyla adının altın harflerle yazdıran ünlü şef Rüzgar Sünbül, sayı olarak 10 anlamına gelen aşurenin içerisine konulan malzemeleri tek tek inceledi

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Muharrem ayının gelmesiyle İslam alemini tatlı bir telaş sardı. Müslüman aleminin milat kabul ettiği ve hicretin 10. gününe denk gelen Aşure Günü sonunda geldi çattı. Aşure, tarihsel süreçteki anlamının yanı sıra, içine konulan malzemelerle tam bir diyet tatlısı olma özelliği taşır.

Ünlü şef aşureyi inceledi

. "Aşurenin olmazsa olmazı fasülye ve nohut aslında genel olarak harika birer lif ve protein kaynağıdırlar. Ancak, sindirimi zor olan bazı şekerler barındırdıklarından şişkinlik yapabilirler. Kuru meyvelerden besleyici özelliği sayesinde gün içerisinde ihtiyacımız olan gerekli enerjiyi sağlar. Beta - karoten yönünden zengin olan kayısı, kalsiyum, silisyum, fosfor gibi mineralleri de içerisinde barındırır."

Şifa dağıtıyor

Heyecanla beklediğimiz ve gelmesiyle aile, komşu ve dostluk bağlarının gelişmesini sağlayan Aşure Günü'nün sağlığımız açısında oldukça önemli etkileri vardır. Aşure, vücut ve kemik gelişimini destekler. Cildi güzelleştirir. Demir, kalsiyum, potasyum, magnezyum ve çinko gibi mineraller, protein, E ve B vitamini içeren fındık, kalp ve damar sağlığı için çok faydalı olan doymamış yağ açısından da zengindir.

Günde bir kase Aşure

Bunlar birkaç örnek aşurenin içindeki ürünler aslında, hem vitamin deposudur hem de besleyici tok tutucu özelliği vardır. Diyet yapanlar için günde bir kase aşure akşama kadar tok tutmaya da yeterli gelir. Böylece pahalı spor salonları yerine aşureyi tercih edebilirsiniz.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 08:27 Kaynak: Bültenler
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