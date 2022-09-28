ASUS, AMD X670 serisi anakartlarını duyurdu

ASUS, aralarında ROG Crosshair, ROG Strix, TUF Gaming, ProArt ve Prime modellerinin yer aldığı AMD X670 tabanlı yeni anakart serisini duyurdu. AMD'nin işlemcide ve yonga setinde yaptığı önemli değişiklikler sayesinde ASUS, X670'i yeni nesil bir platform haline getiriyor.

5 nanometre süreciyle üretilen AMD Ryzen 7000 Serisi işlemciler yeni AM5 soketle kullanılıyor. LGA tipi bir soket olan AM5'te pimler işlemci üzerinde değil anakartta yer alıyor. Bu sayede pimlerin hasar görme ihtimali azaltılıyor. AM5 170 watt'a kadar TDP desteği veriyor. Böylece çok sayıda çekirdeğe sahip işlemcilerden yoğun iş yükü altında yüksek performans alınabiliyor.

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Asus'un AMD X670 serisi anakartları neler sunuyor?

Elbette yeni nesle geçen tek şey işlemci yuvası değil. X670E ve X670 anakartlar en yeni DDR5 RAM'lere destek veriyor. Önceki nesil DDR4 belleklere kıyasla yüzde 50 daha yüksek veri hızı sunan DDR5 ile performans yepyeni bir düzeye çıkıyor. ASUS anakartlar ayrıca uygun bellek kitlerine sınırları zorlayacak şekilde hız aşırtma yapma olağanı veren çeşitli donanım ve yazılım optimizasyonları yer alıyor.

X670E ve X670 anakartlarda PCIe 5.0 bağlantısı da bulunuyor. PCIe 4.0'dan iki kat yüksek bağlantı hızı sunan bu yeni standart, ASUS X670E ve X670 anakartların yüksek hızlı bağlantı seçeneklerinden yararlanmasını sağlıyor. Tüm seri genelinde USB4 ve USB 3.2 Gen 2×2 bağlantılarına sahip modeller yer alıyor.

X670E ve X670 anakartlar PCIe 5.0 ve PCIe 4.0'ün devre içinde kullanımı konusunda farklılık gösteriyor.

X670E'deki "E" harfi "Extreme" anlamına geliyor. Bu da kullanıcıların bir adet PCIe 5.0 x16 slotuna ve en az bir adet PCIe 5.0 M.2 yuvasına sahip bir anakartla karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Ancak ASUS azla yetinmeye niyetli olmadığından, yüksek hızlı depolama söz konusu olduğunda üst seviye modellerde kullanıcılara çok sayıda imkan sunuyor.

Çoğu ROG Strix X670E anakartta yerleşil olarak en az iki adet PCIe 5.0 M.2 slotu bulunuyor. Serinin en tepesindeki ROG Crosshair X670E Extreme modelinde yerleşik slotlar ve birlikte gelen eklenti kartlarıyla birlikte toplam dört adet PCIe 5.0 slotu yer alıyor.

Geniş kapasiteli üst seviye M.2 SSD'ler çok daha fazla ısı ürettiklerinden ASUS X670 ve X670 serilerinde soğutmaya da sınıf atlatıyor. Bu M.2 yuvalarının çoğunda ısıyı uzaklaştırmaya yardımcı olan çift taraflı M.2 soğutma blokları bulunuyor.

Günümüzün son teknoloji ekran kartlarında genellikle büyük soğutma çözümleri ve sağlam arka plakalar yer alıyor. Üstün performansa ulaşmayı sağlayan bu parçalar, PCIe mandalını açmayı zorlaştırabiliyor.

ASUS PCIe Slot Q-Release düğmesi, kullanıcıların tek dokunuşla ekran kartlarını çıkarmasına imkan veriyor. Kullanıcılar bu faydalı özelliği tümü ROG Crosshair X670E anakartlarda, ProArt X670E-Creator WIFI'da, çoğu ROG Strix modelinde ve hatta Prime X670E-Pro'da bulabiliyor.

Benzer bir şekilde, geleneksel DIMM yuvası tasarımlarında kullanıcıların belleklerin her iki tarafını da kilitlemesi gerekiyor. Parmakları kalın olan kullanıcılar için ekran kartına en yakın konumdaki yuvanın mandalını açmak zor olabiliyor.

ASUS bu nedenle tüm X670E anakartlarda yeni tek taraflı bir Q-DIMM mandal tasarımı kullanıyor. Bu parçalar sayesinde kullanıcılar mandalın ekran kartına yakın olmasından doğabilecek sıkıntıyı yaşamıyor. DIMM yuvasının daha kolay ulaşılabilen tarafındaki tek mandal, belleği sağlam bir şekilde yerine oturtabilmek için yeterli oluyor.

ASUS ayrıca M.2 sürücü takmayı da kolaylaştırdı. Benzersiz M.2 Q-Latch sayesinde kullanıcıların kolayca kaybolan küçük M.2 vidalarıyla uğraşmasına gerek kalmıyor. M.2 sürücüleri yalnızca parmak ucuyla takıp çıkarmak artık mümkün.