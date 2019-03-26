Son Dakika Haberleri: Asus Bilgisayarlara "Arz Zinciri" Saldırısı

Asus Bilgisayarlara "Arz Zinciri" Saldırısı

1 saat önce

Tayvanlı teknoloji şirketi ASUS'un ürettiği bilgisayarlarda otomatik güncelleme hizmeti aracılığıyla yayılan bir virüs tespit edildiği bildirildi.

Asus Bilgisayarlara
Tayvanlı teknoloji şirketi ASUS'un ürettiği bilgisayarlarda otomatik güncelleme hizmeti aracılığıyla yayılan bir virüs tespit edildiği bildirildi.

Rus siber güvenlik şirketi Kasperksy Lab, yaptığı açıklamada, ürettikleri antivirüs yazılımını kullanan 57 bin ASUS marka bilgisayarda, sisteme dışardan sızılabilmesini sağlayan ve "arka kapı" adı verilen özel güvenli boşlukları yaratan kötü amaçlı bir yazılım tespit edildiğini belirtti.

Kasperksy Lab uzmanları, virüsten etkilenen bilgisayarların yüzde 50'sinin Rusya, Almanya ve Fransa'daki kullanıcılara ait olduğunu ifade etti.

ABD'de virüsten etkilenen bilgisayar sayısının yüzde 5'ten az olduğu kaydedildi.

Öte yandan Amerikan antivirüs şirketi Symantec de kendi yazılımlarını kullanan 13 bin ASUS bilgisayarın virüsten etkilendiğini bildirdi.

Uzmanlar, "arz zinciri" adı verilen siber saldırı yönetimiyle şirketin otomatik güncelleme hizmeti aracılığıyla yayılan virüsün dünya genelinde 1 milyon bilgisayarı etkilediğini tahmin ediyor.

ASUS dünyanın en büyük beşinci bilgisayar üreticisi konumunda bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:32 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Asus, Güncel
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