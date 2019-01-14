Son Dakika Haberleri: Asus Dominus Extreme - Ces 2019 #32

Asus Dominus Extreme - Ces 2019 #32

55 dakika önce

ASUS Dominus Extreme anakart Intel'in yeni 28 çekirdekli işlemcileri için LGA 3647 soket destekli olarak geliyor: https: //www.technopat.net/2019/01/14/...

ASUS Dominus Extreme anakart Intel'in yeni 28 çekirdekli işlemcileri için LGA 3647 soket destekli olarak geliyor: https://www.technopat.net/2019/01/14/...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:13 Kaynak: Youtube

Intel, Asus, Ekonomi
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