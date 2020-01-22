Asus, Fortune 2020 dünyanın en beğenilen şirketlerinden biri oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Asus, Fortune 2020 dünyanın en beğenilen şirketlerinden biri oldu - Son Dakika

Asus, Fortune 2020 dünyanın en beğenilen şirketlerinden biri oldu

6 saat önce

Bilgisayar üreticisi Asus, Fortune Dergisi tarafından beşinci kez dünyanın en beğenilen şirketleri arasında yer aldığını açıkladı.

Asus, Fortune 2020 dünyanın en beğenilen şirketlerinden biri oldu, System.String[]

Bilgisayar üreticisi Asus, Fortune Dergisi tarafından beşinci kez dünyanın en beğenilen şirketleri arasında yer aldığını açıkladı. ASUS Yönetim Kurulu Başkanı Jonney Shih, "Bir kez daha bu tanıyı Fortune'dan almaktan onur duyuyoruz" dedi.

Bilgisayar üreticisi Asus, Fortune dergisinin 2020 dünyanın en beğenilen şirketleri arasında yer aldı. Bilgisayar üreticileri kategorisinde üst sıralara yükselen şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Jonney Shih, ürün ve hizmetlerindeki kaliteyle ön plana çıktıklarının altını çizdi.

"ONUR DUYUYORUZ"

Herkes için en yaygın, akıllı, içten ve akıllı bir yaşam yaratmak için yenilikler sunmaya devam ettiklerini aktaran Shih, "Bu tanıyı bu yıl bir kez daha Fortune'dan almaktan onur duyuyoruz. Dünya çapında kazandığımız itibar, şirketimizin dünyanın en beğenilen yenilikçi lider teknoloji kuruluşu olma vizyonunu yansıtmaktadır" diye konuştu.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, CES Fuarı'nda yeni ürünlerin duyurulmasıyla 2020'ye güçlü başlandığı ifade edilerek, "Dizüstü bilgisayarlar, ekranlar, akıllı telefonlar ve oyun aksesuarları da dahil olmak üzere çeşitli ürünler için 11 CES 2020 İnovasyon Ödülü kazandıldı" denildi.


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Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 05:31 Kaynak: DHA
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