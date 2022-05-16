Asus, Radeon RX serisi yeni ekran kartlarını duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Asus, Radeon RX serisi yeni ekran kartlarını duyurdu

16.05.2022 18:34
Asus, Radeon RX serisi yeni ekran kartlarını duyurdu

Asus herkese uygun seçenekler sunan Radeon RX 6950 XT, Radeon RX 6750 XT ve Radeon RX 6650 XT ekran kartlarını tanıttı.

Donanım dünyasında kıyasıya rekabet devam ediyor. İşlemci tarafında Intel ile rekabet içerisinde olan AMD ekran kartı tarafında NVIDIA ile kozlarını paylaşıyor. Asus hibrit sıvı soğutmadan fiyat performansa kadar herkese uygun seçenekler sunan Radeon RX 6950 XT, Radeon RX 6750 XT ve Radeon RX 6650 XT ekran kartlarını tanıttı. ASUS oyunculara bu kartların altı farklı versiyonunu sunuyor.

Kartlar Microsoft'un en güncel işletim sistemi Windows 11 başta olmak üzere Microsoft DirectX 12 Ultimate, AMD FidelityFX Super Resolution (FSR), yakında gelecek AMD FSR 2.0[ii] ve AMD Radeon Super Resolution[iii] ölçek yükseltme teknolojisi gibi yazılımlara ve özelliklere destek veriyor.

asus stok

Asus Radeon RX 6950 XT, 6750 XT ve RX 6650 XT

AMD Radeon RX 6000 serisi ekran kartları üst seviye model arayan kullanıcılardan uygun maliyete önem verenlere herkese hitap eden modeller içeriyor. Güçlü ROG Strix LC Radeon RX 6950 XT ekran kartı birinci sınıf AMD RDNA 2 mimarisinin performansını hız aşırma ve özel sıvı soğutma çözümü ile sunuyor.

Asus, Radeon RX serisi yeni ekran kartlarını duyurdu

Kartı tamamen kaplayan soğutma plakası altında kalan Super Alloy Power II özellikli birinci sınıf bileşenleri 240 mm radyatörle birlikte soğutuyor.

Üst seviye performansı hava soğutmayla almak isteyenler için TUF Gaming Radeon RX 6950 XT ekran kartı sunuluyor. 2,9 yuvalık soğutma bloğu, üç yeni Eksen Teknolojili fan ile son derece etkili. Fanlar kart düşük yük altındayken tamamen duruyor, sıcaklık 60 dereceye ulaştığında yeniden çalışmaya başlıyor.

En uygun fiyatla orta seviye performansa sahip olmak isteyenleri ise ASUS Dual Radeon RX 6650 XT karşılıyor. Daha birçok modelden oluşan serinin öne çıkan özellikleri şöyle;

Asus, Radeon RX serisi yeni ekran kartlarını duyurdu

ROG Strix LC Radeon RX 6950 XT birinci sınıf hibrit sıvı soğutma için 240 mm radyatöre sahip. 2,2 yuvalık ince tasarım E-ATX sistemlere uygun hale getirilebiliyor.

ROG Strix Radeon RX 6750 XT, üç adet yeni Eksen Teknolojili fan ve ARGB ile donatılan 2,9 yuvalık tasarımıyla şık bir görüntü sunuyor.

ROG Strix Radeon RX 6650 XT, 2,9 yuva yer kaplayan kasasında iki adet yarım boy Eksen Teknolojili fana ve havalandırmalı arka plakaya yer veriyor. Fanlar 60 derece sıcaklığa kadar sessizce çalışıyor.

ROG Strix LC Radeon RX 6950 XT OC EditionTUF Gaming Radeon RX 6950 XT OC Edition16 GB GDDR6 – PCIe 4.0 Arayüzü – 1 x HDMI 2.1 – 2 x Yerleşik DisplayPort 1.4a – 1 x USB Type-C16 GB GDDR6 – PCIe 4.0 Arayüzü – 1 x Yerleşik HDMI 2.1 – 3 x Yerleşik DisplayPort 1.4aROG Strix Radeon RX 6750 XT OC EditionDual Radeon RX 6750 XT OC Edition12 GB GDDR6 – PCIe 4.0 Arayüzü – 1 x Yerleşik HDMI 2.1 – 3 x Yerleşik DisplayPort 1.4a12 GB GDDR6 – PCIe 4.0 Arayüzü – 1 x Yerleşik HDMI 2.1 – 3 x Yerleşik DisplayPort 1.4aROG Strix Radeon RX 6650 XT OC EditionDual Radeon RX 6650 XT OC Edition8 GB GDDR6 – PCIe 4.0 Arayüzü – 1 x Yerleşik HDMI 2.1 – 3 x Yerleşik DisplayPort 1.4a8 GB GDDR6 – PCIe 4.0 Arayüzü – 1 x HDMI 2.1 – 3 x DisplayPort 1.4a

YORUMLAR
500
Windows 10'da işlerinizi hızlandıracak 100 kısayol tuşu Windows 10'da işlerinizi hızlandıracak 100 kısayol tuşu Intel'i bile şaşırttı: AMD, işlemci pazarını sildi süpürdü! Intel'i bile şaşırttı: AMD, işlemci pazarını sildi süpürdü!

Advanced Micro Devices, Windows, Intel, Asus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Shiftdelete

Son Dakika Güncel Asus, Radeon RX serisi yeni ekran kartlarını duyurdu - Son Dakika


Son Dakika
18:38 Canan Kaftancıoğlu'ndan sürpriz çağrı: Yarın saat 11.00'de Atatürk Havalimanı'na gidiyoruz
18:29 Finlandiya ve İsveç, FETÖ ve PKK üyesi 33 teröristi iade etmeyeceklerini açıkladı! Resmi görüşme için Türkiye'ye geliyorlar
17:59 Lise öğrencisi Ezgi'ye çarparak ölümüne neden olmuştu! O ehliyetsiz sürücünün tahliyesine karar verildi
17:55 Galatasaray'da Fırat Develioğlu, başkan adaylığından çekildi: Gerekli sahayı açmak adına bu kararı aldım
17:48 Tunceli Valiliği'nden HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü hakkında, "polise taş attığı" gerekçesiyle suç duyurusu
17:37 Rezidans odasında yaşamını yitirmişti! 24 yaşındaki Sedanur Şen'in davasında karar çıktı
17:29 Pınar Gültekin'i katleden sanık Cemal Metin Avcı'nın tutukluluğunun devamına, Mertcan Avcı'nın da adli kontrolüne karar verildi
17:13 İtalya'da şampiyonluğa koşan Milan'ın yıldızı Ibrahimovic sevincin dozunu kaçırarak otobüsün camını kırdı!
17:00 Manchester United'da yaprak dökümü Ronaldo'dan başlayabilir! PSG yılın bombasını patlatmaya hazırlanıyor
16:59 Dünyaca ünlü oyuncu Megan Fox'tan daha önce duyulmamış cinsel ilişki itirafı: Tulumumun arasına delik açtırdım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 18:47:07. #1.11#
SON DAKİKA: Asus, Radeon RX serisi yeni ekran kartlarını duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement