Son Dakika Haberleri: Asus Rog Claymore Core Rgb Mekanik Klavye İncelemesi

Asus Rog Claymore Core Rgb Mekanik Klavye İncelemesi

18 dakika önce

Sağlam yapısıyla dikkat çeken Asus'un mekanik oyuncu klavyesi ROG Claymore Core, Maya'lardan esinleniilen tasarım çizgileriyle dikkat çekiyor.

Sağlam yapısıyla dikkat çeken Asus'un mekanik oyuncu klavyesi ROG Claymore Core, Maya'lardan esinleniilen tasarım çizgileriyle dikkat çekiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:20 Kaynak: Youtube

Asus, Genel
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