Asus Rog Claymore Core Rgb Mekanik Klavye İncelemesi
18 dakika önce
Sağlam yapısıyla dikkat çeken Asus'un mekanik oyuncu klavyesi ROG Claymore Core, Maya'lardan esinleniilen tasarım çizgileriyle dikkat çekiyor.
Sağlam yapısıyla dikkat çeken Asus
'un mekanik oyuncu klavyesi ROG Claymore Core, Maya'lardan esinleniilen tasarım çizgileriyle dikkat çekiyor.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:20 Kaynak: Youtube
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