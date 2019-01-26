Asus Rog Delta İncelemesi | Pc, Konsol ve Telefonda Kullanılabilir Oyuncu Kulaklığı!
1 saat önce
Oyuncu ses ürünleri noktasında da kendini kanıtlamayı başaran Asus'un kablolu bağlantı sağlayan bize göre en iyi kulaklığı ROG Delta, özel tasarımı ile dikkat çekiyor.
Oyuncu ses ürünleri noktasında da kendini kanıtlamayı başaran Asus
'un kablolu bağlantı sağlayan bize göre en iyi kulaklığı ROG Delta, özel tasarımı ile dikkat çekiyor. Ergonomi olarak harika yapıdaki kulaklık D biçiminde üçgene benzer tasarımı ile kulak şeklinize göre ayarlanmış. Bu sayede oldukça rahat bir kullanım deneyimi sağlayan ROG Delta, bir oyuncunun tüm ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 11:14 Kaynak: Youtube
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