Asus ROG Phone 6 görüntüleri ortaya çıktı! - Son Dakika
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Asus ROG Phone 6 görüntüleri ortaya çıktı!

02.07.2022 15:53
Asus ROG Phone 6 görüntüleri ortaya çıktı!

Asus, ROG Phone 6 telefonu, önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan etkinlikte tanıtacak. Etkinlik öncesi telefon görüntüleri ortaya çıktı.

Asus, önümüzdeki hafta düzenleyeceği etkinlikte Asus ROG Phone 6 modelini tanıtacak. Ancak, birkaç gün sonra gerçekleşecek olan etkinlik öncesinde ROG Phone 6'nın birkaç resmi görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüleri, Leakster Evan Blass paylaştı. İşte detaylar!

ROG Phone 6 resmi görüntüleri ortaya çıktı

Paylaşılan görüntülere bakıldığı zaman cihazın ön yüzünün de önceki nesil telefonlara benzediği görülüyor. Tasarım bakımından Asus, çok fazla uğraşmıyor. Bunun nedeni de birçok kullanıcısı tarafından beğenilmesi.

Ayrıca görüntüler, üst ve alt çerçevelere ve stereo önden ateşlemeli hoparlöre sahip bir geniş ekrana sahip olduğunu gösteriyor. Cihazın arkasında ise üçlü kamera kurulumu yer alıyor. ROG oyuncu markası ve köşede ROG logosu şeklinde RGB LED matris var.

Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcili Asus ROG Phone 6 ortaya çıktı!

Bunu yanı sıra görüntüler, telefonun siyah ve beyaz olmak üzere iki renkte olacağını gösteriyor. Telefonun sol tarafından bir adet USB Type-C bağlantı noktası ve SIM kart soketi yer alıyor. Yine alt tarafın sol kısmında da bir adet USB Type-C bağlantı noktası var.

Cihazın sağ tarafında ise oyuncuları ilgilendiren pek çok şey bulunuyor. ROG Phone 6, 165 Hz yenileme hızına ve güvenlik için parmak izi tarayıcısına sahip 6.78 inç AMOLED FHD+'a sahip olacağı iddia ediliyor. Bunun yanı sıra telefon, 8 GB'a kadar RAM ve 18 GB'a kadar dahili depolamaya sahip olacak.

Ek olarak en yeni Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisiyle gelecek. Yazılım tarafında, Android 12 tabanlı ROG UI ile kutudan çıkacak. Cihaz, 65W hızlı şarj desteğine sahip 6.000 mAh çift hücreli pil ile destek alacak. Ayrıca optik açısından, ultra geniş kamera ve makro sensörün eşlik ettiği 64MP ana kameradan oluşan üçlü kamera kurulumu olacak.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

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