Asus Rog Phone 6 ufukta göründü: 18GB RAM!

Son yıllarda üretiminin büyük kısmını oyunculara yönelik gerçekleştiren Asus, akıllı telefon sektöründe de hatrı sayılır bir durumda. Özellikle de oyuncu telefonlarıyla büyük bir kitlenin ilgisini çeken üretici, gittikçe daha da dudak uçuklatan donanımları telefonlara getiriyor. Gelecek nesil olması beklenen Asus Rog Phone 6, en çok merak edilen oyuncu telefonlarındandı. Nihayet telefonla ilgili ilk sızıntı geldi.

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Asus Rog Phone 6, 18GB RAM ve 6000 mAh batarya ile geliyor

Bugüne kadar hep en üst performansı sunmaya odaklanan seri, bununla birlikte iyi bir soğutma performansı da sunmayı hedefliyordu. Son zamanlarda soğutmaya harcadığı mesaiyi artıran şirket, bu çalışamnın meyvesi sonucunda daha güçlü bileşenleri bir telefona sığdırmanın önünü açabilmişti. Yeni nesil Asus Rog, bu meyvenin rengini belli ediyor.

Güvenilir analist DigitalChatStation, şu özelliklerin geleceğini iddia etti:

Ekran: 6.78 inç, Full HD, Samsung OLED

Snapdragon 8+ Gen 1 işlemci

18GB RAM

6000 mAh çift batarya ve 65W hızlı şarj

64MP kamera ve iki sensör

Ekran altı parmak izi okuyucu

229gr ağırlık, 10.39mm kalınlık

Bu özellikler performansı uç noktaya taşısa da dikkat edilmesi gereken konulardan biri ağırlık ve kalınlık. Oyuncu telefonu olması ve 6000 mAh kapasitede bataryasının olması, kaçınılmaz olarak büyük bir hacim getiriyor. Eğer bu liste doğru çıkarsa son derece ağır ve kalın bir telefonla karşılaşacağız. Amacının oyun olduğunu düşününce, bu telefonu alacakların tasarımdan ziyade performansa odaklanacağını tahmin ediyoruz.

Asus, bu telefonu 5 Temmuz'da tanıtacağını açıklamıştı. Eğer bu gerçekleşirse Asus Rog Phone 6, Snapdragon 8+ Gen 1 işlemci kullanan ilk telefon unvanını alabilir. İşlemcinin sınırlarını zorlayan bir telefon ile açılış yapılması, bize bu işlemcinin ulaşabileceği gerçek seviyeleri gösterecek.