AnTuTu'da rekor kıran telefon için çıkış tarihi verildi - Son Dakika
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AnTuTu'da rekor kıran telefon için çıkış tarihi verildi

29.08.2022 22:41
AnTuTu'da rekor kıran telefon için çıkış tarihi verildi

Asus ROG Phone 6D Ultimate tanıtım tarihi açıklandı. Dimensity 9000+'tan gücünü alacak oyuncu telefonu rekor kırmaya geliyor.

Asus, ROG Phone 6 serisini genişletmeye devam ediyor. MediaTek Dimensity 9000+ yonga setinden gücünü alacak Asus ROG Phone 6D Ultimate için tanıtım tarihi paylaşıldı. Şirketin açıklamasına göre yeni akıllı telefon 19 Eylül Pazartesi günü görücüye çıkacak.

Asus ROG Phone 6D Ultimate özellikleri ve fiyatı

Tayvan merkezli teknoloji üreticisi Asus, geçtiğimiz ay ROG Phone 6 serisini (ROG Phone 6 ve 6 Pro) duyurdu. Şirketten gelen yeni açıklama ise ROG Phone 6 ailesinin en yeni üyesini ortaya koydu. ROG Phone 6D Ultimate olarak adlandırılan cihaz, Dimensity 9000 Plus'tan gücünü alacak.

The ROG Phone 6 is entering its ULTIMATE form!

Powered by MediaTek's latest Dimensity 9000+ CPU for peak performance ??

ROG Phone 6D Ultimate, coming September 19.

Save the date ?? https://t.co/a6j55Te4Kq#ROG #ROGPhone6DUltimate pic.twitter.com/gDJcdBoya6

— ROG Global (@ASUS_ROG) August 29, 2022

ROG Phone 6D Ultimate'in de standart ve Pro sürümlerine yer vermesi bekleniyor. Daha önceki gelen bilgiler ve AnTuTu'ya göre ROG Phone 6D, Dimensity 9000+ yonga seti tarafından desteklenecek. Cihaz, performans arenasında ASUS_AI2203_D model numarası ile görüntülendi.

https://shiftdelete.net/rog-phone-6d-antutuda-dunyanin-en-guclu-akilli-telefonu

Yeni model 1.146.594 puan alarak ROG Phone 6'ya göre yüzde 3'lük daha iyi bir performansa sahip oldu. Dimensity 9000 Plus haricinde diğer özelliklerin ROG Phone 6 ile aynı olması bekleniyor. İki modelin ekranı da 6.78 inç büyüklüğünde ve 1080 x 2448 piksel çözünürlüğünde.

ROG Phone 6 serisinde Snapdragon 8 Plus Gen 1 yonga seti olduğunu hatıralatalım. Asus, yeni modelinde Dimensity 9000+'a geçiş yapmayı tercih ediyor. Hatta akıllı telefonun "D" ifadesinin buna vurgu yaptığı söyleniyor.

AnTuTu'da rekor kıran telefon için çıkış tarihi verildi

Asus ROG Phone 6D Ultimate modeli 19 Eylül tarihinde duyurulacak, ancak fiyatı ve çıkış tarihi şimdilik belirsiz. Asus ROG Phone 6 999 euro'dan başlayan etiketle sunuluyor.

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Kaynak: Shiftdelete

Tayvan, Eylül, Asus, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji AnTuTu'da rekor kıran telefon için çıkış tarihi verildi - Son Dakika

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