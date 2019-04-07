Asus Rog Strix Rtx 2060 Oc Edition İncelemesi | Uygun Fiyata Rtx Deneyimi!
23 dakika önce
Nvidia'nın en uygun fiyatlı RTX deneyimi sunan kartı 2060 için test masamızda Asus ROG Strix RTX 2060 OC Edition bulunuyor.
Nvidia
'nın en uygun fiyatlı RTX deneyimi sunan kartı 2060 için test masamızda Asus
ROG Strix RTX 2060 OC Edition bulunuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 06:03 Kaynak: Youtube
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