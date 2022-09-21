Asus, yeni RTX 40 serisi ekran kartlarını duyurdu!

NVIDIA, merakla beklenen RTX 40 serisini dün akşam saatlerinde düzenlediği bir etkinlikte tanıttı. Geceye damgasını 4090 modeli vursa da nispeten daha ulaşılabilir fiyatla karşımıza çıkan 4080, oyuncuların ilgisini çekmeyi başardı. Son olarak ise Asus, ROG Strix ve TUF Gaming bu seriyi baz alan yeni ekran kartlarını duyurdu! İşte ayrıntılar…

Asus, ROG Strix ve TUF Gaming GeForce RTX 40 serisi ekran kartlarını duyurdu

ASUS, uzun süredir beklenen NVIDIA GeForce RTX 4000 serisi GPU'lara sahip yeni ROG Strix ve TUF Gaming ekran kartı modellerinin yakında piyasaya çıkacağını duyurdu. Yeni seri GeForce RTX 4090 24 GB, RTX 4080 16 GB ve RTX 4080 12 GB gibi üst seviye modellerle kullanıcılara sunulmaya başlayacak.

Son derece verimli NVIDIA Ada Lovelace mimarisinden güç alan 3. nesil RTX serisini oluşturan GeForce RTX 40 modelleri beklentilerin de ötesinde hız sunarak oyunculara ve içerik üreticilerine performans ve nöral işlem gibi alanlarda önemli ilerleme kaydederken çok sayıda öncü platform özelliğini de bünyesinde barındırıyor.

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GPU teknolojisindeki bu önemli ilerleme en etkileyici oyun deneyimlerinin, inanılmaz yapay zeka özelliklerinin ve en hızlı içerik üretimi iş akışlarının önünü açıyor. Bu GPU'lar teknoloji harikası grafikleri gelecekten günümüze getiriyor.

ROG ve TUF Gaming ekran kartları bu yüksek işlem gücünü daha da yüksek performans sunan, sıcaklıkları düşüren, iş ve eğlence için gelişmiş güvenilirlik sağlayan bir dizi yenilikle birleştiriyor.

ROG Strix GeForce RTX 4090 ile iddianızı ortaya koyun

Paranın satın alabileceği en iyi oyuncu ekran kartıyla iddiasını ortaya koymak isteyenler ROG Strix GeForce RTX 4090 ile bunu gerçekleştirebilir. İnanılmaz bir güce sahip olan bu kart, oyuncuların her tür oyunda rakiplerinin önüne geçmesine yardımcı olacak ultra yüksek çözünürlükler ve son derece yüksek yenileme hızları sunmak için tasarlandı.

ASUS, Strix GeForce RTX 4090'dan en üstün performansı almak için önceliği soğutmaya verdi. Kartın 3,5 yuva yer kaplayan tasarımı kalıp döküm metal çerçeve, ön koruma ve arka plakadan oluşuyor. İnanılmaz derecede sağlam yapıda, PCB'nin sallanmasını veya bükülmesini engellemek için son derece sıkı çerçeveler kullanılıyor. 357 mm uzunluğundaki bu kart arka kısmında uzanan geniş havalandırma açıklığı ile benzersiz bir hava akışı sağlıyor.

GeForce RTX 4090 gibi son derece güçlü bir GPU söz konusu olunca ASUS büyük bir soğutma bloğu ve havalandırmalı arka plakadan fazlasını sunmak istedi. Bu nedenle mühendisler soğutma bloğunu baştan tasarladı. Yeni bir buhar bölmesine sahip olan soğutma bloğu, bir önceki nesilden ROG Strix GeForce RTX 3090 modelindekine kıyasla ısı dağıtımı için yüzde 30 daha fazla yüzey alanı sunuyor.

Yeni soğutma bloğundaki buhar bölmesi sıradan bir bölme değil. Bu patentli buhar bölmesi tasarımı daha iyi ısı aktarımı için soğutucu boruların alt kısmında fitilli kanallara ev sahipliği yapıyor. Borular yüzeyde düz olarak durmak yerine buhar bölmesinin içine gömülüyor. Dört adet 8 mm ve üç adet 6 mm soğutucu boru ısıyı daha verimli bir şekilde soğutma bloğundaki kanatlara iletiyor. Bu güçlü sistem, 500 watt termal yük altındayken geleneksel buhar bölmesi tasarımına kıyasla 5 °C daha düşük sıcaklık elde ediyor.

ASUS ayrıca Eksen Teknolojili fanlarını da yeniledi. Yedi kanatlı daha kalın bir tasarıma ve tam bariyer halkalarına sahip olan fanlarda, ROG Strix GeForce RTX 3090'da kullanılan önceki nesil fanlardan %23,8 daha fazla hava akışı ve %19,3 daha fazla basınç elde ediliyor. Tüm bu gelişmelerle birlikte ASUS, ekstra güce rağmen GPU sıcaklıklarını ve gürültü düzeyini bir önceki nesil modelle benzer tutmayı başarıyor.

Güç konusunda olağanüstü bir seviyede olan bu ekran kartında ASUS, 70 amp güç aşamalarından oluşan 12+4 fazlı bir sistem kullanıyor. Her fazda GPU'yu besleyen iki güç aşaması olduğundan toplam sayı 24+4'e ulaşıyor. Yerleşik dijital denetleyici güç tespitinde son derece hassas olmasının yanı sıra gürültüyü azaltmak ve sinyal karışmasını önlemek için güç dönüşümünü ve dengelemeyi daha iyi başarıyor. Kaliteli bir güç kaynağına (ROG Thor 1200P2 gibi) sahip olan kullanıcılar, 16 pin PCIe desteğiyle birlikte hiçbir adaptöre ihtiyaç duymadan bu canavar ekran kartını çalıştırmakta hiçbir zorluk yaşamayacak.

Tüm bu imkanlar, ROG Strix'in alışılageldik üst seviye özellikleriyle birlikte sunuluyor. Aura Sync uyumlu ARGB ışık tüm sisteme özel aydınlatma kurma olanağı veriyor. İki adet FanConnect II başlığı ise yeni ASUS GPU Tweak III yazılımının aldığı GPU sıcaklık ölçümlerine göre kasa fanlarını kontrol edebilme imkanı sunuyor. Çok fazla ayrıntılı ayar yapmak istemeyen kullanıcılar Dual BIOS anahtarı ile maksimum performans modu ve sessiz mod arasında kolayca geçiş yapabiliyor. Ayrıca ASUS 0dB teknolojisi sayesinde bu kart hangi modda olursa olsun düşük yük altındayken sessiz çalışıyor.

Diğer ROG ekran kartlarında olduğu gibi Strix GeForce RTX 4090 da ASUS Auto-Extreme üretim sürecinden geçiyor. İnsan müdahalesini en aza indiren bu süreç sayesinde kullanıcılar ekran kartlarının uzun süre güvenilir performans sunacağından emin olabilir.

TUF Gaming GeForce RTX 4090 beklentilerinizi aşıyor

Sağlam bir tasarımda olağanüstü performans bekleyen kullanıcılar TUF Gaming GeForce RTX 4090 ile aradıklarını buluyor. 3,65 yuva yer kaplayan tasarımıyla ROG modelinden biraz daha kalın olan TUF modeli, daha fazla kasaya uyum sağlamak için 348 mm uzunluğunda. Bu kart da mükemmel performans, soğutma ve güç yönetimi sunuyor.

TUF Gaming GeForce RTX 4090 alüminyum arka plakayla doğrudan birleşen kalıp döküm yekpare ön korumaya sahip. Tüm yapıyı güçlendiren bu sistem PCB'nin sallanmasını önlüyor ve hava akışını artırıyor. Ön korumadaki yenilenen 3D akrilik TUF logosu Aura Sync uyumlu ARGB aydınlatmayla donatıldı. Çıkarılabilir cırt cırtlı bant ise kablo düzenleme imkanı sağlıyor. Arka plakanın kenarındaki devasa havalandırma açıklığı, daha büyük Eksen Teknolojili fanlardan kanatçıklara daha fazla hava iletilmesini sağlıyor. Bu da bir önceki nesil TUF Gaming GeForce RTX 3090 Ti modeline kıyasla %20 daha fazla hava akışı oluşturuyor.

ASUS, Strix modelinde olduğu gibi TUF Gaming modelinde de kartın soğutma sistemini ısı aktarımını büyük oranda artıran yeni bir buhar bölmesiyle yeniden tasarladı. Strix modelindeki fitilli tasarımın yer almadığı sekiz adet soğutucu boru (beş adet 8 mm, üç adet 6 mm) soğutma potansiyelini TUF Gaming GeForce RTX 3090 modeline göre %35 daha fazla temas alanı sunarak inanılmaz derecede artırıyor. Strix modelinde olduğu gibi kullanıcılar Dual BIOS anahtarı sayesinde performans ve sessizlik modları arasında geçiş yapabiliyor veya yeni GPU Tweak III yazılımıyla kartın performansını ayarlayabiliyor.

TUF Gaming GeForce RTX 4090 için gereken güç ise PCIe 5.0 standardının yeni 16 pin güç bağlantısıyla sağlanıyor. Sağlam güç dağıtım sistemi 20K seviyesindeki kapasitörler ve 10+4 şeklinde ayarlanan yüksek akımlı güç aşamalarından oluşuyor. Tüm bunlara ek olarak, Auto-Extreme üretim süreci TUF adına yakışan sağlamlığı ve uzun ömrü sunuyor. Böylece kullanıcılar bu üst seviye kartın uzun yıllar boyunca aynı şekilde kalacağından emin olabiliyor.

ROG Strix GeForce RTX 4080 16 GB ile hiçbir şeyden vazgeçmeyin

ROG Strix GeForce RTX 4080 16 GB, yeni nesil bilgisayarlarına stili ve gücü birleştiren yüksek performanslı bir ekran kartı arayanlar için mükemmel bir tercih. İster yüksek çözünürlüklü grafiklere sahip göz alıcı oyunlar oynayın ister her karenin kritik önem taşıdığı heyecan dolu e-spor arenasında mücadele edin, hız aşırtılmış ROG Strix GeForce RTX 4080 16 GB bu GPU'nun sınırlarını sonuna kadar zorluyor.

Bunu yapmak için bu 3,5 yuva yer kaplayan soğutucu tasarımında ROG Strix GeForce RTX 4090'daki aynı kalıp döküm metal çerçeve, ön koruma ve arka plaka kullanılıyor. Böylece PCB son derece sağlam hale geliyor. 357 mm uzunluğundaki bu kartta ısıyı başarılı bir şekilde uzaklaştıran dev bir soğutma bloğu ve hava akışı sağlayan geniş havalandırma açıklığına sahip bir arka plaka bulunuyor.

Soğutma bloğunun altında ise bu kartın gerçek kahramanı yatıyor. Serinin daha güçlü modelinde olduğu gibi, ROG Strix GeForce RTX 4080 16 GB modelinde de geleneksel soğutucu boru tasarımının yerine borulara daha fazla temas alanı kazandıran fitilli kanallara sahip ASUS'a özgü yeni buhar bölmesi kullanılıyor. Bu daha verimli tasarım sayesinde ASUS düşük sıcaklıktan ödün vermeden güç dağıtımı seviyesini artırabiliyor.

ASUS bu yeni soğutma bloğu ve buhar bölmesini yedi adet kanada ve önceki nesil modellere göre daha fazla hava akışı ve basınç oluşturan tam bariyer halkalarına sahip güncel Eksen Teknolojili fanlarla birleştiriyor. ASUS mühendisleri bu sistem sayesinde, yeni nesil GPU'nun ekstra gücüne rağmen GPU sıcaklığını ve fan gürültüsünü azaltmayı başardı.

Elbette ROG Strix GeForce RTX 4080 16 GB modeli de Strix'i en iyi yapan özelliklerle donatıldı. Aura Sync ile sistemin geri kalanına bağlanabilen ARGB ışıklara sahip olan kartta, GPU Tweak III yazılımı üzerinden kasa fanlarını kontrol etme imkanı sağlayan iki adet FanConnect II başlığı bulunuyor. Dual BIOS anahtarı maksimum performans ve sessiz çalışma arasında tercih sunarken, 0dB teknolojisi her iki modda da düşük yük altındayken tamamen sessizlik sağlıyor. Auto-Extreme üretim süreciyle bir araya gelen tüm bu bileşenler sayesinde kullanıcılar kendilerini asla yarı yolda bırakmayacak bir ekran kartına kavuşuyor. En iyi GeForce RTX 4080 deneyimi için ROG Strix kullanıcıların yanında.

TUF Gaming GeForce RTX 4080 16 GB ile geleceğe yatırım yapın

Yüksek performans ve uzun ömürlü dayanıklılığı merkezine alan TUF Gaming GeForce RTX 4080 16 GB, yeni nesil performansı sağlam bir tasarımda sunuyor. TUF Gaming GeForce RTX 3080'e kıyasla bu yeni yeni kartta kalıp döküp yekpare ön koruma ve alüminyum arka plakayla alttaki PCB korunurken 3,65 yuva kalınlığındaki soğutma bloğuyla da üst düzey soğutma sağlanıyor. Bu kartın Strix modeline göre biraz daha kalın olan bu kart, daha fazla kasayla uyum için 9 mm daha kısa.

Üç adet ASUS Eksen Teknolojili fan bu güçlü kart için yeterli havayı iletiyor. En sağdaki fan arka plakanın kenarındaki yeni havalandırma açıklığından karta hava akışı sağlıyor. Bir önceki nesildekinden çok daha geniş olan bu açıklık kartın serin çalışmasını sağlıyor. Arka plaka ve havalandırma üzerine uzanan TUF logosu ise benzersiz bir görünüm oluşturuyor. Altta ise yenilenen 3D akrilik TUF logosu ön korumanın kenarından ARGB aydınlatma ile parlıyor.

Bu ışık Aura Sync sayesinde sistemin geri kalanındaki aydınlatmayla senkronize edilebiliyor. Dual BIOS anahtarı kullanıcılara performans ve sessizlik modları arasında tercih yapma imkanı veriyor. Manuel ayar yapmak isteyenler ise GPU Tweak III'ten yararlanabiliyor. Uzun süre yarı yolda bırakmayacak, yüksek performanslı bir ekran kartı arayanlar TUF Gaming GeForce RTX 4080 16 GB ile geleceğe sağlam adımlarla ilerleyebilir.

ROG Strix GeForce RTX 4080 12 GB ile rakiplerinizi alt edin

ASUS bu kartın 16 GB sürümünün yanı sıra ROG Strix GeForce RTX 4080 12 GB sürümünü de piyasaya sürüyor. Biraz daha küçük bir yapıda güçlü performans sunan bu kart, kullanıcılara ROG Strix'ten beklenen stili ve kaliteyi sağlıyor. 3,15 yuva yer kaplayan kalınlık ve 336 mm uzunluk ile bu kart, soğutma bloğunda hava akışı için son derece geniş yüzey alanına sahip. Serideki daha büyük modellerde yer alan yeni siber punk tasarım ve ultra sağlam yapı da korunuyor.

Strix'in olmazsa olmaz özelliklerine de tamamen yer veriliyor. Performans ve sessizlik modları arasında geçiş imkanı veren Dual BIOS anahtarı, kasa fanlarının bağlanabileceği iki adet FanConnect II başlığı ve Aura Sync uyumlu ARGB ışıklar gibi özellikler bu kartta da bulunuyor. Sağlam güç dağıtımı ve Auto-Extreme üretim süreciyle elde edilen kaliteli yapı sayesinde bu kart uzun yıllar kullanıcıların yanında olmaya hazır. Strix özelliklerini taşıyan daha uygun fiyatlı bir kart arayanlar ROG Strix GeForce RTX 4080 12 GB modelini kaçırmamalı.

TUF Gaming GeForce RTX 4080 12 GB ile gücünüzü kanıtlayın

ASUS ayrıca GeForce RTX 4080 12 GB modelinin TUF Gaming sürümünü de sunuyor. Strix sürümündeki aynı güçlü GPU'ya sahip olan bu kart biraz daha kalın bir soğutma bloğu ve daha kısa bir tasarımla geliyor. 3,25 yuva yer kaplayan ve uzun ömürlü Eksen Teknolojili fanlarla gelen bu kart yüksek soğutma potansiyeline sahip. 305 mm uzunluk ise daha fazla kasayla uyumluluk sunuyor.

Yekpare kalıp döküm ön koruma serinin diğer modelleriyle aynı yapısal sağlamlığı sunarken arka plakadaki geniş havalandırma açıklığı daha önceki nesil modellere göre hava akışını artırıyor. 12 GB TUF ekran kartında aynı Dual BIOS anahtarı ve ön korumada karta şıklık katan yeniden tasarlanmış ARGB TUF logosu bulunuyor. Ayrıca tüm TUF ekran kartlarındaki gibi askeri seviyede kapasitörlere ve Auto-Extreme üretim kalitesine yer veriliyor. Gücünü defalarca kanıtlayacak dayanıklı bir ekran kartı isteyenler TUF Gaming GeForce RTX 4080 12 GB modelinin uzun süreli oyun performansından memnun kalacak.