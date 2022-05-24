Asus ROG Swift 500 Hz oyuncu monitörü tanıtıldı - Son Dakika
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Asus ROG Swift 500 Hz oyuncu monitörü tanıtıldı

24.05.2022 16:36
Asus ROG Swift 500 Hz oyuncu monitörü tanıtıldı

Dünyanın 500 Hz yenileme hızına sahip olan ilk oyuncu monitörü tanıtıldı. İşte Asus ROG Swift 500 Hz özellikleri ve sunduğu yenilikler!

Günümüzde bilgisayar donanımları farklı amaçlara göre özel olarak üretiliyor. Prodüksiyon için satın alınan bir monitör renk doğruluğu ile ön plana çıkarken, oyun için kullanılacak bir monitörde gecikme süresi ve yenileme hızı kritik öneme sahip. Asus ROG Swift 500 Hz ile çıtayı oldukça yukarı taşıdı.

Bir ilk diyoruz, çünkü 2012'de dünyanın ilk 144 Hz monitörünü tanıtan Asus aradan geçen 10 yılın ardından dünyanın 500 Hz yenileme hızına sahip ilk oyun monitörünü tanıttı.

Asus ROG Swift 500 Hz özellikleri

Esports-TN (E-TN) teknolojisini kullanan 24,1 inçlik Full HD ekranıyla standart TN LCD ekranlardan yüzde 60 daha kısa tepki süresi sunan monitör ile oyuncular bugüne kadarki en hızlı LCD ekrandan yararlanıyor.

Asus ROG Swift 500 Hz oyuncu monitörü tanıtıldı

e-Spor oyunları için monitör yazılımına doğrudan dahil edilen özel ayarlar bulunuyor. NVIDIA Reflex Analyzer teknolojisi sayesinde oyuncular kritik öneme sahip olan tepkime süresini ölçebiliyor. NVIDIA G-SYNC teknolojisine ev sahipliği yapan monitörün teknik özellikleri şu şekilde;

Panel boyutu24,1 inç üç kenarı çerçevesiz ekran (16: 9)Panel arka aydınlatma/ türEsports TN (E-TN)Çözünürlük1920 x 1080Parlaklık400 cd/m² (Tipik)Yenileme hızı500 HzNVIDIA Reflex AnalyzerEvetBağlantı Seçenekleri1x DisplayPort 1.41x HDMI 2.02x USB 3.21x Kulaklık jakı

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"2012'de dünyanın ilk 144 Hz monitörünü tanıttığımızda bize insan gözünün saniyede yalnızca 60 kareyi algılayabildiğini söylemişlerdi." diyen ASUS Ekran Ürün Müdürü Gavin Tsai, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ardından 240 Hz monitörümüzü çıkardık, o zaman da insanların aradaki farkı hissedemeyeceği iddia edildi. Bugün 144 Hz ve 240 Hz oyuncu monitörleri piyasasında sıkça rastlanan ve standart hale gelen özellikler oldu. İnanılmaz hızlı ROG Swift 500 ise teknolojiyi tamamen yepyeni bir seviyeye çıkarıyor."

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Kaynak: Shiftdelete

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