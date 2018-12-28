Asus Rog Thor 1200w Platinum Güç Kaynağı İncelemesi
7 dakika önce
Güç tüketimini canlı gösteren ASUS güç kaynağı ROG Thor 1200W Platinum'u inceledik.
Güç tüketimini canlı gösteren ASUS güç kaynağı ROG Thor 1200W Platinum'u inceledik. ROG Thor ile birlikte PSU'ya da RGB ve OLED geliyor ve daha ilginci bunlar işe yarıyor. İşte detaylar: https://www.technopat.net/2018/12/28/...
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:48 Kaynak: Youtube
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