Son Dakika Haberleri: Asus Rog Thor 1200w Platinum Güç Kaynağı İncelemesi

Asus Rog Thor 1200w Platinum Güç Kaynağı İncelemesi

7 dakika önce

Güç tüketimini canlı gösteren ASUS güç kaynağı ROG Thor 1200W Platinum'u inceledik.

Güç tüketimini canlı gösteren ASUS güç kaynağı ROG Thor 1200W Platinum'u inceledik. ROG Thor ile birlikte PSU'ya da RGB ve OLED geliyor ve daha ilginci bunlar işe yarıyor. İşte detaylar: https://www.technopat.net/2018/12/28/...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:48 Kaynak: Youtube

Asus, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Doğuş Grubu NTV Spor'un Ardından Kral TV'yi de Kapatıyor 16 Gündür Sırra Kadem Basan İremnur'un Cansız Bedeni Karlar Arasında Bulundu

'Yurtta Sulh Konseyi' Davasında 2 Sanık İçin Tahliye Kararı Verildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 21:55:26. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Asus Rog Thor 1200w Platinum Güç Kaynağı İncelemesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]